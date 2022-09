Plage de Lalla Fatna, près de Safi. Lors de la Seconde Guerre mondiale, la flottille de pêche et les conserveries safiotes se développent considérablement. La ville devient, au début des années 50, le premier port sardinier du monde, pour la filière de la pêche et de la conserve.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 1er septembre 2022.

- Bancs de brume par endroits le long de la rive méditerranéenne, de même que le long des côtes atlantiques au nord du Maroc, ainsi que d’Agadir à Sidi Ifni.

- Il fera relativement chaud à l’intérieur des terres dans le Souss, de même que dans les plaines du Saïss, du Tadla et du Haouz, à l'extrême sud-est et à l'est du Sahara.

- Brèves pluies ou averses orageuses par endroits au Sahara, dans les Haut et Moyen Atlas ainsi que dans l'Oriental.

- Quelques pluies éparses et des orages isolés sont attendus dans les montagnes du Rif, de même que dans le Saïss, le Tadla, le Haouz et le Souss.

- Rafales de vent relativement fortes par endroits le long des côtes entre Agadir et Sidi Ifni, dans le Tafilalet et le sud du Royaume, chasse-sable par endroits.

- Les températures du jour seront en légère baisse progressive dans une grande partie du Royaume.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et dans le détroit, peu agitée entre Tanger et Safi, et peu agitée à agitée dans le reste du littoral atlantique.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du jeudi 1er septembre 2022.

Oujda : min (+23°C) ; max (+39°C)

Bouarfa : min (+24°C) ; max (+38°C)

Al Hoceïma : min (+23°C) ; max (+32°C)

Tétouan : min (+23°C) ; max (+32°C)

Sebta : min (+22°C) ; max (+28°C)

Melilia : min (+24°C) ; max (+30°C)

Tanger : min (+22°C) ; max (+31°C)

Kénitra : min (+19°C) ; max (+31°C)

Rabat : min (+19°C) ; max (+28°C)

Casablanca : min (+20°C) ; max (+27°C)

El Jadida : min (+20°C) ; max (+27°C)

Settat : min (+18°C) ; max (+34°C)

Safi : min (+20°C) ; max (+35°C)

Khouribga : min (+20°C) ; max (+32°C)

Beni Mellal : min (+22°C) ; max (+39°C)

Marrakech : min (+23°C) ; max (+38°C)

Meknès : min (+21°C) ; max (+33°C)

Fès : min (+23°C) ; max (+34°C)

Midelt : min (+19°C) ; max (+34°C)

Ifrane : min (+18°C) ; max (+30°C)

Taounate : min (+24°C) ; max (+36°C)

Errachidia : min (+25°C) ; max (+39°C)

Ouarzazate : min (+22°C) ; max (+39°C)

Agadir : min (+22°C) ; max (+26°C)

Essaouira : min (+18°C) ; max (+25°C)

Laâyoune : min (+21°C) ; max (+35°C)

Smara : min (+24°C) ; max (+38°C)

Dakhla : min (+22°C) ; max (+26°C)

Aousserd : min (+25°C) ; max (+38°C)

Lagouira : min (+23°C) ; max (+33°C).