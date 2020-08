© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du vendredi 7 août 2020, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Le temps sera relativement chaud, voire chaud sur le Tafilalet, le Saïss, l'Oriental et à l’intérieur des terres.

- Des passages nuageux denses au nord-ouest et à l’ouest de la rive méditerranéenne risqueront de provoquer quelques ondées éparses.

- Des nuages bas et denses s’accompagneront de formations brumeuses fréquentes sur les côtes atlantiques et leurs plaines avoisinantes, ainsi que sur la rive méditerranéenne au cours de la nuit et de la matinée.

- Des nuages instables provoqueront des averses orageuses sur les reliefs de l’Atlas, le Tafilalet et probablement le sud de l’Oriental.

- Ailleurs, le temps sera stable et le ciel clair à peu nuageux.

- Le vent sera en général de secteur nord.

- Chasse-sable par endroits à l’intérieur des Provinces du Sud.

- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée et le long des côtes atlantiques, et peu agitée sur le détroit de Gibraltar.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du vendredi 7 août 2020.

Oujda : min (+20°C) ; max (+37°C)

Bouarfa : min (+26°C) ; max (+40°C)

Al Hoceima : min (+23°C) ; max (+30°C)

Tétouan : min (+23°C) ; max (+29°C)

Sebta : min (+24°C) ; max (+28°C)

Mellilia : min (+24°C) ; max (+31°C)

Tanger : min (+23°C) ; max (+30°C)

Kénitra : min (+22°C) ; max (+28°C)

Rabat : min (+21°C) ; max (+27°C)

Casablanca : min (+21°C) ; max (+26°C)

El Jadida : min (+21°C) ; max (+27°C)

Settat : min (+20°C) ; max (+33°C)

Safi : min (+20°C) ; max (+27°C)

Khouribga : min (+20°C) ; max (+35°C)

Beni Mellal : min (+22°C) ; max (+37°C)

Marrakech : min (+21°C) ; max (+35°C)

Meknès : min (+22°C) ; max (+33°C)

Fès : min (+22°C) ; max (+35°C)

Ifrane : min (+18°C) ; max (+32°C)

Taounate : min (+22°C) ; max (+37°C)

Errachidia : min (+29°C) ; max (+40°C)

Ouarzazate : min (+25°C) ; max (+38°C)

Agadir : min (+20°C) ; max (+27°C)

Essaouira : min (+20°C) ; max (+23°C)

Laâyoune : min (+21°C) ; max (+31°C)

Smara : min (+20°C) ; max (+35°C)

Dakhla : min (+20°C) ; max (+27°C)

Aousserd : min (+25°C) ; max (+39°C)

Lagouira : min (+20°C) ; max (+28°C).