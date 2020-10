Près de Khouribga (Beni Mellal - Khenifra). La région est considérée comme étant la plus importante zone de production de phosphates au monde, mais a aussi tous les atouts d'un lieu touristique, par les richesses de son parc naturel, fait de lacs, de montagnes et d'une grande forêt.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du vendredi 2 octobre 2020, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Le temps sera nuageux avec quelques faibles pluies au cours de la journée dans la région de Tanger, le Rif occidental, le Loukkos et l'ouest de la rive méditerranéenne.

- Il y aura des pluies et des averses par endroits, la nuit suivante, sur la rive méditerranéenne, le Rif, le Loukkos, le Gharb, le Saïss, les côtes au nord d’El Jadida, le nord de l’Oriental et probablement aussi dans les régions de Khouribga et d'Oulmès.

- Des nuages à basse altitude s’accompagneront de formations brumeuses près des côtes au centre du pays.

- Ailleurs, le ciel sera peu nuageux à clair.

- Rafales de vent assez fortes dans la région de Tanger, le Rif, la rive méditerranéenne, l’Oriental, les côtes au centre et les Provinces du Sud.

- Chasse-sable par endroits à l’intérieur des Provinces du Sud.

- Mer peu agitée à agitée à l'ouest d'Al Hoceïma et sur le détroit de Gibraltar, agitée à forte sur l'Est, entre le cap Spartel et Mehdia et entre Tarfaya et Boujdour et agitée à forte ailleurs.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du vendredi 2 octobre 2020.

Oujda : min (+14°C) ; max (+27°C)

Bouarfa : min (+18°C) ; max (+31°C)

Al Hoceïma : min (+18°C) ; max (+25°C)

Tétouan : min (+17°C) ; max (+23°C)

Sebta : min (+18°C) ; max (+24°C)

Mellilia : min (+19°C) ; max (+24°C)

Tanger : min (+15°C) ; max (+23°C)

Kénitra : min (+17°C) ; max (+24°C)

Rabat : min (+16°C) ; max (+23°C)

Casablanca : min (+19°C) ; max (+24°C)

El Jadida : min (+20°C) ; max (+23°C)

Settat : min (+15°C) ; max (+24°C)

Safi : min (+15°C) ; max (+25°C)

Khouribga : min (+12°C) ; max (+24°C)

Beni Mellal : min (+17°C) ; max (+28°C)

Marrakech : min (+18°C) ; max (+29°C)

Meknès : min (+16°C) ; max (+25°C)

Fès : min (+16°C) ; max (+25°C)

Ifrane : min (+11°C) ; max (+26°C)

Taounate : min (+15°C) ; max (+23°C)

Errachidia : min (+21°C) ; max (+33°C)

Ouarzazate : min (+17°C) ; max (+33°C)

Agadir : min (+18°C) ; max (+26°C)

Essaouira : min (+19°C) ; max (+26°C)

Laâyoune : min (+19°C) ; max (+28°C)

Smara : min (+19°C) ; max (+30°C)

Dakhla : min (+19°C) ; max (+24°C)

Aousserd : min (+25°C) ; max (+35°C)

Lagouira : min (+22°C) ; max (+32°C).