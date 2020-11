Khenifra (du verbe amazigh «khnfr», «tenir énergiquement»). Destination privilégiée pour le tourisme écologique, la ville est connue pour la beauté de ses montagnes, ses grands lacs et ses forêts de cèdres, dont la forêt d'Ajdir Izayane.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mardi 3 novembre 2020, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Des nuages bas s’accompagneront ce matin de formations brumeuses sur la rive méditerranéenne, ainsi que sur les côtes et les plaines au nord et au centre du Royaume.

- Des nuages cumuliformes s’amoncelleront sur le ciel des Haut et le Moyen Atlas et provoqueront des ondées éparses et un léger risque d’orage.

- Ailleurs, le temps sera stable et le ciel clair à peu nuageux.

- Le ciel deviendra passagèrement à souvent nuageux la nuit suivante sur les plaines au nord et les côtes au centre du Royaume.

- Vent faible à modéré de secteur nord à Est sur les Provinces du Sud, de secteur sud à est sur le Tafilalet et l’Oriental, et de secteur nord à ouest ailleurs.

- Mer belle sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit de Gibraltar, agitée entre Assilah et Tarfaya, localement agitée à fort à partir du matin entre Mehdia et Cap Ghir et peu agitée à agitée sur le reste des côtes atlantiques.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du mardi 3 novembre 2020.

Oujda : min (+9°C) ; max (+27°C)

Bouarfa : min (+10°C) ; max (+21°C)

Al Hoceïma : min (+14°C) ; max (+20°C)

Tétouan : min (+15°C) ; max (+20°C)

Sebta : min (+13°C) ; max (+19°C)

Mellilia : min (+14°C) ; max (+20°C)

Tanger : min (+14°C) ; max (+23°C)

Kénitra : min (+14°C) ; max (+22°C)

Rabat : min (+13°C) ; max (+21°C)

Casablanca : min (+16°C) ; max (+22°C)

El Jadida : min (+17°C) ; max (+23°C)

Settat : min (+12°C) ; max (+23°C)

Safi : min (+16°C) ; max (+26°C)

Khouribga : min (+12°C) ; max (+25°C)

Beni Mellal : min (+11°C) ; max (+25°C)

Marrakech : min (+12°C) ; max (+27°C)

Meknès : min (+10°C) ; max (+24°C)

Fès : min (+10°C) ; max (+27°C)

Ifrane : min (+7°C) ; max (+18°C)

Taounate : min (+11°C) ; max (+25°C)

Errachidia : min (+10°C) ; max (+22°C)

Ouarzazate : min (+10°C) ; max (+24°C)

Agadir : min (+13°C) ; max (+23°C)

Essaouira : min (+16°C) ; max (+22°C)

Laâyoune : min (+17°C) ; max (+30°C)

Smara : min (+14°C) ; max (+30°C)

Dakhla : min (+18°C) ; max (+23°C)

Aousserd : min (+22°C) ; max (+33°C)

Lagouira : min (+22°C) ; max (+25°C).