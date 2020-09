Mosquée de Tinmel, Haut Atlas, à 40 km de Ouirgane. L'une des rares mosquées du Maroc que les non-musulmans peuvent visiter, car elle n'est plus consacrée, est en partie restaurée. Elle fut construite en hommage au fondateur des Almohades, Ibn Toumert, au début du XIIe siècle.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du jeudi 17 septembre 2020, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Le temps sera nuageux et s’accompagnera d’averses orageuses ou de pluies sur l'Atlas, la rive méditerranéenne, la région de Tanger, le Rif, l'Oriental et le Tafilalet.

- Le temps sera également aux nuages sur les régions à l'ouest des reliefs de l’Atlas et sur les plaines bordant l’océan Atlantique, avec rares pluies par endroits.

- Chasse-sable sur les Provinces du Sud et la région de l’Oriental.

- Le vent sera assez fort à parfois fort de secteur sud sur le Rif, les régions à l'ouest de l'Atlas et l'Oriental.

- Le temps sera relativement chaud sur l'extrême sud saharien.

- Le mer sera belle à peu agitée sur la Méditerranée et le détroit de Gibraltar, peu agitée à agitée entre Tanger et Dakhla et agitée à forte au sud du pays.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du jeudi 17 septembre 2020.

Oujda : min (+22°C) ; max (+37°C)

Bouarfa : min (+21°C) ; max (+30°C)

Al Hoceïma : min (+22°C) ; max (+32°C)

Tétouan : min (+20°C) ; max (+23°C)

Sebta : min (+20°C) ; max (+23°C)

Mellilia : min (+21°C) ; max (+28°C)

Tanger : min (+20°C) ; max (+28°C)

Kénitra : min (+20°C) ; max (+23°C)

Rabat : min (+20°C) ; max (+22°C)

Casablanca : min (+20°C) ; max (+23°C)

El Jadida : min (+20°C) ; max (+24°C)

Settat : min (+20°C) ; max (+27°C)

Safi : min (+20°C) ; max (+25°C)

Khouribga : min (+20°C) ; max (+31°C)

Beni Mellal : min (+25°C) ; max (+36°C)

Marrakech : min (+24°C) ; max (+33°C)

Meknès : min (+21°C) ; max (+31°C)

Fès : min (+24°C) ; max (+37°C)

Ifrane : min (+16°C) ; max (+27°C)

Taounate : min (+24°C) ; max (+36°C)

Errachidia : min (+23°C) ; max (+33°C)

Ouarzazate : min (+20°C) ; max (+32°C)

Agadir : min (+21°C) ; max (+31°C)

Essaouira : min (+19°C) ; max (+25°C)

Laâyoune : min (+22°C) ; max (+35°C)

Smara : min (+22°C) ; max (+29°C)

Dakhla : min (+20°C) ; max (+30°C)

Aousserd : min (+30°C) ; max (+44°C)

Lagouira : min (+23°C) ; max (+34°C).