Meknès. L'origine et le nom de la ville remontent au Xe siècle, quand des Berbères de la tribu des Meknassa s'installent sur les rives fertiles de son oued. Les quartiers historiques de la ville sont inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du jeudi 24 septembre 2020, établies par la Direction générale de la météorologie.

-Temps relativement chaud sur les plaines du Tadla, Al Haouz, Rhamna, le Tafilalet et l'intérieur des Provinces du Sud.

-Nuages assez abondants s’accompagneront de formations brumeuses ou de bruine ce matin et la nuit suivante sur les côtes atlantiques au centre et au sud du pays.

-Quelques nuages instables sur les reliefs de l'Atlas, le Tafilalet, le Sud de l'Oriental et les Provinces du Sud provoqueront des ondées ou des averses orageuses par endroits.

-Ciel peu à passagèrement nuageux sur les Provinces du Sud et le Tafilalet et peu nuageux à clair ailleurs.

-Vent modéré de secteur nord sur les côtes au centre et au sud du pays et faible à modéré, de secteur sud sur le Tafilalet et de secteur nord à ouest ailleurs.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, le détroit de Gibraltar et sur l'Atlantique entre Tanger et Larache, devenant peu agitée à agitée ailleurs.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du jeudi 24 septembre 2020.

Oujda : min (+20°C) ; max (+34°C)

Bouarfa : min (+23°C) ; max (+35°C)

Al Hoceïma : min (+20°C) ; max (+31°C)

Tétouan : min (+19°C) ; max (+32°C)

Sebta : min (+20°C) ; max (+29°C)

Mellilia : min (+ 20°C) ; max (+31°C)

Tanger : min (+20°C) ; max (+30°C)

Kénitra : min (+19°C) ; max (+31°C)

Rabat : min (+19°C) ; max (+32°C)

Casablanca : min (+20°C) ; max (+28°C)

El Jadida : min (+21°C) ; max (+30°C)

Settat : min (+21°C) ; max (+35°C)

Safi : min (+22°C) ; max (+36°C)

Khouribga : min (+21°C) ; max (+37°C)

Beni Mellal : min (+21°C) ; max (+37°C)

Marrakech : min (+22°C) ; max (+40°C)

Meknès : min (+19°C) ; max (+34°C)

Fès : min (+21°C) ; max (+35°C)

Ifrane : min (+14°C) ; max (+29°C)

Taounate : min (+21°C) ; max (+36°C)

Errachidia : min (+25°C) ; max (+37°C)

Ouarzazate : min (+21°C) ; max (+36°C)

Agadir : min (+17°C) ; max (+28°C)

Essaouira : min (+21°C) ; max (+29°C)

Laâyoune : min (+20°C) ; max (+37°C)

Smara : min (+25°C) ; max (+38°C)

Dakhla : min (+18°C) ; max (+27°C)

Aousserd : min (+27°C) ; max (+40°C)

Lagouira : min (+21°C) ; max (+28°C).