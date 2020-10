Beni Mellal (Moyen Atlas). La région a pu développer une importante arboriculture, grâce au barrage de Bin El Ouidane, le plus grand du Royaume (3.735 hectares), achevé en 1955. Dans ses vastes vergers, poussent abricots, olives et oranges, réputés à travers le Maroc et bien au-delà.