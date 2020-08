Remparts de Tiznit. N'ayant été fondée qu'en 1882, la ville fut prise, en avril 1912, par El Hiba, fils de Ma El Aïnine, Chérif mauritanien, à la fois charismatique et populaire. En deux mois, El Hiba avait conquis tout le Souss, et s'était emparé de Marrakech.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du vendredi 14 août 2020, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Des nuages à basse altitude ce matin et au cours de la nuit suivante, s’accompagneront de bancs de brume ou de brouillard près des côtes atlantiques au nord et au centre du Royaume et leurs plaines avoisinantes.

- Des nuages instables seront à l’origine d’averses orageuses sur les reliefs de l’Atlas, leurs régions voisines, l’Oriental, le Tafilalet et l’Est du Rif.

- Une remontée de nuages d’origine tropicale provoquera des pluies ou des averses orageuses sur les Provinces du Sud.

- Chutes de faibles pluies éparses sur les côtes atlantiques au centre et au sud du pays.

- Ailleurs, le temps sera stable et le ciel clair à peu nuageux.

- Le temps sera relativement chaud, voire chaud localement sur les plaines intérieures, le Souss, le Tafilalet et le sud du pays.

- Chasse-sable sur les Provinces du Sud.

- Vent modéré à assez fort de secteur nord sur les Provinces du Sud et les côtes au centre du pays, faible à modéré de secteur ouest à nord ailleurs.

- La mer sera belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée sur le détroit de Gibraltar, peu agitée à agitée au nord de Safi et agitée au Sud.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du mercredi 20 mai 2020.

Oujda : min (+24°C) ; max (+40°C)

Bouarfa : min (+27°C) ; max (+36°C)

Al Hoceïma : min (+23°C) ; max (+30°C)

Tétouan : min (+20°C) ; max (+35°C)

Sebta : min (+17°C) ; max (+27°C)

Mellilia : min (+21°C) ; max (+31°C)

Tanger : min (+19°C) ; max (+27°C)

Kénitra : min (+20°C) ; max (+27°C)

Rabat : min (+20°C) ; max (+28°C)

Casablanca : min (+20°C) ; max (+26°C)

El Jadida : min (+20°C) ; max (+27°C)

Settat : min (+18°C) ; max (+32°C)

Safi : min (+19°C) ; max (+29°C)

Khouribga : min (+20°C) ; max (+37°C)

Beni Mellal : min (+23°C) ; max (+38°C)

Marrakech : min (+22°C) ; max (+38°C)

Meknès : min (+19°C) ; max (+34°C)

Fès : min (+22°C) ; max (+36°C)

Ifrane : min (+18°C) ; max (+33°C)

Taounate : min (+24°C) ; max (+38°C)

Errachidia : min (+29°C) ; max (+40°C)

Ouarzazate : min (+23°C) ; max (+40°C)

Agadir : min (+18°C) ; max (+29°C)

Essaouira : min (+18°C) ; max (+22°C)

Laâyoune : min (+21°C) ; max (+32°C)

Smara : min (+22°C) ; max (+39°C)

Dakhla : min (+20°C) ; max (+26°C)

Aousserd : min (+28°C) ; max (+41°C)

Lagouira : min (+21°C) ; max (+27°C).