Entré en service fin 2014, le parc éolien de Tarfaya, dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, est le plus grand d'Afrique. Ses 130 turbines et 131 éoliennes de 81 mètres de hauteur couvrent les besoins en électricité de plusieurs centaines de milliers de personnes.

© Copyright : Anass Sedrati

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 29 avril 2022.

- Pluies ou averses et risque d'orages isolés dans l’Oriental, la rive méditerranéenne, et les montagnes du Rif.

- Ondées ou gouttes de pluie éparses dans l’est du Moyen Atlas.

- Bancs de brume ou brouillard par endroits dans les plaines du Gharb, de la Chaouia et du Souss, le bassin des Ouled Abdoun et l’Oriental.

- Temps relativement froid dans les montagnes de l’Atlas.

- Chasse-sable dans le nord du Sahara et le sud de l’Oriental.

- Rafales de vents relativement fortes par endroits dans la partie proche de l’océan atlantique des plaines du Gharb, de la Chaouia et du Souss, à Tanger et sa région, dans le sud du pays, le Tafilalet, l’Oriental et la plaine du Saïss.

- Par rapport à hier, les maximales sont en baisse dans les régions est et le nord du Sahara, et en hausse ou quasi-stationnaires ailleurs au Maroc.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée dans le détroit, peu agitée à agitée entre le cap Spartel et le cap Cantin et agitée à forte entre le cap Cantin et Tarfaya.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du vendredi 29 avril 2022.

Oujda : min (+9°C) ; max (+16°C)

Bouarfa : min (+9°C) ; max (+13°C)

Al Hoceïma : min (+13°C) ; max (+21°C)

Tétouan : min (+13°C) ; max (+18°C)

Sebta : min (+14°C) ; max (+19°C)

Melilla : min (+13°C) ; max (+16°C)

Tanger : min (+14°C) ; max (+23°C)

Kénitra : min (+11°C) ; max (+27°C)

Rabat : min (+11°C) ; max (+28°C)

Casablanca : min (+13°C) ; max (+25°C)

El Jadida : min (+14°C) ; max (+25°C)

Settat : min (+11°C) ; max (+30°C)

Safi : min (+13°C) ; max (+30°C)

Khouribga : min (+9°C) ; max (+27°C)

Beni Mellal : min (+11°C) ; max (+26°C)

Marrakech : min (+13°C) ; max (+29°C)

Meknès : min (+9°C) ; max (+24°C)

Fès : min (+11°C) ; max (+23°C)

Ifrane : min (+1°C) ; max (+16°C)

Taounate : min (+11°C) ; max (+24°C)

Errachidia : min (+11°C) ; max (+22°C)

Ouarzazate : min (+14°C) ; max (+28°C)

Agadir : min (+14°C) ; max (+25°C)

Essaouira : min (+14°C) ; max (+25°C)

Laâyoune : min (+16°C) ; max (+26°C)

Smara : min (+15°C) ; max (+30°C)

Dakhla : min (+16°C) ; max (+25°C)

Aousserd : min (+19°C) ; max (+34°C)

Lagouira : min (+19°C) ; max (+30°C).