Lagune de Naila, parc national de Khenifiss (entre Tan Tan et Tarfaya). Ce lieu naturel et biologique possède un immense potentiel éco-touristique. La baie de Khenifiss a été reconnue site Ramsar en 1980.

© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du dimanche 4 octobre 2020, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Nuages à basse altitude avec de la brume ou du brouillard par endroits sur les côtes au nord et au centre du Royaume ce matin et la nuit suivante.

- Ailleurs, le temps sera stable et le ciel clair à peu nuageux.

- Vent modéré de secteur nord sur les côtes au centre et au sud du pays, et faible à modéré, de secteur sud sur le Tafilalet et le sud de l'Oriental et de secteur nord à ouest en général ailleurs.

- Les tendances des températures minimales seront de l'ordre de 5°C à 11°C sur l'Atlas, le Rif, le nord de l'Oriental, le Saïss et les plateaux de gisement de phosphates et d'Oulmès, de 10°C à 16°C sur les plaines au nord et au centre du pays et de 17°C à 23°C sur le Sud et le Tafilalet.

- Les tendances des températures maximales seront de l'ordre de 33°C à 38°C sur le Tafilalet et le sud des provinces sahariennes, de 26°C à 32°C sur les versants sud-est, l'Oriental, les plaines à l'ouest de l'Atlas, Chiadma, le Souss et l'intérieur des Provinces du Sud et de 21°C à 26°C ailleurs.

- La mer sera peu agitée à agitée sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit de Gibraltar, agitée à forte entre Jorf Lasfar et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.