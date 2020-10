© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du vendredi 16 octobre 2020, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Formations brumeuses ce matin et la nuit suivante sur les côtes au nord du Royaume.

- Le temps sera stable et le ciel clair à peu nuageux sur l'ensemble du pays.

- Temps ralativement chaud à l'extrême Sud.

- Vent modéré de secteur nord sur les provinces Sud et faible à variable ailleurs .

- Températures minimales de l’ordre de 3°C à 10°C sur l’Atlas et le Rif, 7°C à 12°C sur l'Oriental et les plateaux de phosphates, de 16°C à 25°C sur les provinces Sud et de 12°C à 17°C ailleurs.

- Températures maximales de l’ordre de 18°C à 22°C sur l'Atlas et le Rif, 20°C à 24°C sur les côtes, 22°C à 26°C sur les plaines au nord et au centre et dans l'Oriental, de 27°C à 34°C sur les Provinces du Sud er le Tafilalet, et de 35°C à 40°C sur l'extrême sud.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, le détroit de Gibraltar et entre Tanger et Mehdia, et peu agitée à agitée ailleurs.