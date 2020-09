Lac d'Ifni (Haut Atlas, à 70 km de Marrakech). Le plus grand lac de montagne du Maroc, probablement de type volcanique, se trouve à une altitude de 2.295 mètres, au fond d'une vallée encadrée par les sommets des jbels Toubkal et Ouanoukrim, et du dôme d'Ifni.