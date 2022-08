© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour la journée du lundi 29 août 2022.

- Des nuages instables seront à l’origine d’averses orageuses et de chutes de grêle par endroits dans les montagnes de l'Atlas et ses régions situées à l’ouest (plaines du Saïss, du Tadla, du Haouz et du Souss), la chaîne du Rif, l'Oriental, le Tafilalet et l’ensemble du Sahara.

- Un ciel peu à passagèrement nuageux provoquera de brèves pluies et des orages épars dans le Saïss, la rive méditerranéenne, le Gharb, la Chaouia et le Souss.

- Bancs de brume et fine pluie par endroits le long des côtes entre Agadir et Sidi Ifni, de même que dans la partie proche de l’océan des plaines du Gharb et de la Chaouia, ainsi que dans l’ensemble de la rive méditerranéenne.

- Rafales de vent relativement fortes par endroits au Sahara, dans le Tafilalet, l’Oriental, de même qu’entre Agadir et Sidi Ifni, chasse-sable par moments.

- Les maximales sont en légère baisse dans le Tafilalet et les montagnes de l’Atlas, et généralement en hausse partout ailleurs dans le Royaume.

- Mer peu agitée à belle en Méditerranée et dans le détroit, peu agitée entre Tanger et le cap Sim et peu agitée à agitée entre le cap Sim et Boujdour.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du lundi 29 août 2022.



Oujda : min (+24°C) ; max (+37°C)

Bouarfa : min (+26°C) ; max (+38°C)

Al Hoceïma : min (+24°C) ; max (+29°C)

Tétouan : min (+23°C) ; max (+24°C)

Sebta : min (+22°C) ; max (+24°C)

Melilia : min (+23°C) ; max (+26°C)

Tanger : min (+22°C) ; max (+29°C)

Kénitra : min (+20°C) ; max (+27°C)

Rabat : min (+20°C) ; max (+27°C)

Casablanca : min (+21°C) ; max (+26°C)

El Jadida : min (+21°C) ; max (+28°C)

Settat : min (+19°C) ; max (+33°C)

Safi : min (+20°C) ; max (+31°C)

Khouribga : min (+21°C) ; max (+37°C)

Beni Mellal : min (+21°C) ; max (+37°C)

Marrakech : min (+22°C) ; max (+38°C)

Meknès : min (+20°C) ; max (+29°C)

Fès : min (+21°C) ; max (+28°C)

Midelt : min (+21°C) ; max (+30°C)

Ifrane : min (+17°C) ; max (+30°C)

Taounate : min (+23°C) ; max (+28°C)

Errachidia : min (+25°C) ; max (+37°C)

Ouarzazate : min (+23°C) ; max (+37°C)

Agadir : min (+17°C) ; max (+26°C)

Essaouira : min (+18°C) ; max (+24°C)

Laâyoune : min (+20°C) ; max (+35°C)

Smara : min (+19°C) ; max (+29°C)

Dakhla : min (+20°C) ; max (+25°C)

Aousserd : min (+27°C) ; max (+40°C)

Lagouira : min (+22°C) ; max (+31°C).