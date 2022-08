Chefchaouen, fondée en 1471 par Moulay Ali Ben Rachid (1440-1512), afin de contenir Espagnols et Portugais, à partir de Sebta. Chassés d'Andalousie, juifs et musulmans s'y installèrent dès la fin du XVe siècle. La cité vécut longtemps repliée sur elle-même.

© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 30 août 2022.

- Averses orageuses et risque de chutes de grêle par endroits le long de la rive méditerranéenne, dans le Rif, l’Oriental, l'Atlas et ses régions ouest proches (plaines du Saïss, du Tadla, du Haouz et du Souss), le Tafilalet et l’ensemble du Sahara.

- Un ciel peu à passagèrement nuageux sera à l’origine de brèves pluies et d’orages isolés par endroits dans le reste du nord du Royaume.

- Temps relativement chaud dans le nord de l’Oriental et les régions ouest proches de la chaîne de l’Atlas (plaine du Saïss, du Tadla, du Haouz et du Souss).

- Rafales de vent relativement fortes dans la chaîne de l’Atlas, l’Oriental, le Tafilalet, et généralement dans l’ensemble du sud du Royaume, chasse-sable par endroits.

- Baisse sensible des maximales à l’extrême sud du pays et légère hausse du mercure généralement partout ailleurs au Maroc.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et dans le détroit, peu agitée entre Tanger et Safi et peu agitée à agitée au sud des côtes marocaines.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du mardi 30 août 2022.

Oujda : min (+25°C) ; max (+37°C)

Bouarfa : min (+25°C) ; max (+37°C)

Al Hoceïma : min (+23°C) ; max (+29°C)

Tétouan : min (+22°C) ; max (+30°C)

Sebta : min (+22°C) ; max (+28°C)

Melilia : min (+22°C) ; max (+27°C)

Tanger : min (+23°C) ; max (+32°C)

Kénitra : min (+21°C) ; max (+28°C)

Rabat : min (+21°C) ; max (+29°C)

Casablanca : min (+21°C) ; max (+25°C)

El Jadida : min (+21°C) ; max (+29°C)

Settat : min (+20°C) ; max (+31°C)

Safi : min (+22°C) ; max (+35°C)

Khouribga : min (+24°C) ; max (+40°C)

Beni Mellal : min (+26°C) ; max (+41°C)

Marrakech : min (+24°C) ; max (+43°C)

Meknès : min (+22°C) ; max (+37°C)

Fès : min (+23°C) ; max (+36°C)

Midelt : min (+20°C) ; max (+34°C)

Ifrane : min (+19°C) ; max (+32°C)

Taounate : min (+25°C) ; max (+37°C)

Errachidia : min (+26°C) ; max (+39°C)

Ouarzazate : min (+23°C) ; max (+37°C)

Agadir : min (+20°C) ; max (+31°C)

Essaouira : min (+19°C) ; max (+33°C)

Laâyoune : min (+21°C) ; max (+31°C)

Smara : min (+23°C) ; max (+39°C)

Dakhla : min (+22°C) ; max (+25°C)

Aousserd : min (+27°C) ; max (+38°C)

Lagouira : min (+23°C) ; max (+28°C).