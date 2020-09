Lion d'Ifrane, place Mohammed V. Cette sculpture en granit, aujourd'hui très érodée, est l'œuvre de Monsieur Moreau, un professeur de dessin du lycée Gouraud de Rabat, dans les années 1930-1931. Ses dimensions sont impressionnantes: 7 m. de long, 2 m. de haut et 1,50 m de large.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mardi 15 septembre 2020, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Le temps sera relativement chaud à l'extrême sud du Royaume, dans le Tafilalet et à l’intérieur des terres dans le Souss.

- Des nuages à basse altitude s’accompagneront de brouillard ce matin et la nuit suivante sur les côtes près de Tanger et d’Agadir ainsi que sur la rive méditerranéenne.

- Des foyers nuageux instables se développeront au cours de l’après-midi et provoqueront des averses orageuses par endroits sur les reliefs de l'Atlas, le Tafilalet, la région de l’Oriental et probablement sur la chaîne du Rif.

- Il y aura des nuages à basse altitude et denses sur la rive méditerranéenne.

- Chasse-sable sur les Provinces du Sud.

- Ailleurs, le temps sera stable et le ciel peu nuageux à clair.

- Le vent soufflera assez fort à fort sur les provinces sahariennes et sera faible à modéré ailleurs.

- La mer sera peu agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit de Gibraltar et entre Tanger et Mehdia et peu agitée à agitée ailleurs.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du mardi 15 septembre 2020.



Oujda : min (+18°C) ; max (+32°C)

Bouarfa : min (+20°C) ; max (+34°C)

Al Hoceïma : min (+23°C) ; max (+27°C)

Tétouan : min (+21°C) ; max (+27°C)

Sebta : min (+21°C) ; max (+26°C)

Mellilia : min (+22°C) ; max (+27°C)

Tanger : min (+21°C) ; max (+29°C)

Kénitra : min (+20°C) ; max (+27°C)

Rabat : min (+19°C) ; max (+26°C)

Casablanca : min (+20°C) ; max (+25°C)

El Jadida : min (+19°C) ; max (+26°C)

Settat : min (+17°C) ; max (+31°C)

Safi : min (+18°C) ; max (+29°C)

Khouribga : min (+17°C) ; max (+32°C)

Beni Mellal : min (+19°C) ; max (+35°C)

Marrakech : min (+20°C) ; max (+35°C)

Meknès : min (+17°C) ; max (+31°C)

Fès : min (+19°C) ; max (+34°C)

Ifrane : min (+14°C) ; max (+28°C)

Taounate : min (+21°C) ; max (+35°C)

Errachidia : min (+23°C) ; max (+34°C)

Ouarzazate : min (+20°C) ; max (+36°C)

Agadir : min (+19°C) ; max (+29°C)

Essaouira : min (+17°C) ; max (+24°C)

Laâyoune : min (+21°C) ; max (+32°C)

Smara : min (+22°C) ; max (+39°C)

Dakhla : min (+21°C) ; max (+26°C)

Aousserd : min (+29°C) ; max (+45°C)

Lagouira : min (+26°C) ; max (+38°C).