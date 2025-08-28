Météo. Orages au Sud ce jeudi 28 août et températures en baisse au Nord

- Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’extrême Sud du pays.
- Nuages bas denses avec bruine ou formations brumeuses sur les plaines Atlantiques et le Nord-Ouest des provinces du Sud, la matinée et la nuit.
- Ondées et orage sur le Sud de l’Oriental et sur l’extrême Sud.
- Nuages cumuliformes sur les Haut et Moyen Atlas.
- Rafales de vent assez fortes sur les côtes au centre, le littoral méditerranéen, l’Atlas et sur le Sud avec chasse-poussières par endroits.
- Température en baisse sur le Nord du pays.
- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Mehdia et Tan-Tan et agitée ailleurs.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 28 août 2025:
– Oujda min 22 max 35
– Bouarfa min 21 max 37
– Al Hoceima min 22 max 39
– Tetouan min 21 max 28
– Sebta min 22 max 25
– Mellilia min 24 max 27
– Tanger min 21 max 26
– Kénitra min 21 max 27
– Rabat min 20 max 27
– Casablanca min 21 max 27
– El Jadida min 21 max 26
– Settat min 17 max 30
– Safi min 17 max 31
– Khouribga min 15 max 31
– Béni Mellal min 18 max 30
– Marrakech min 17 max 33
– Meknès min 17 max 30
– Fès min 19 max 31
– Ifrane min 12 max 25
– Taounate min 20 max 31
– Errachidia min 24 max 39
– Ouarzazate min 21 max 39
– Agadir min 19 max 29
– Essaouira min 18 max 21
– Laâyoune min 20 max 32
– Es-Semara min 19 max 35
– Dakhla min 18 max 31
– Aousserd min 25 max 42
– Lagouira min 22 max 31
– Midelt min 19 max 30