Société

Météo. Orages au Sud ce jeudi 28 août et températures en baisse au Nord

L'ancien village de pêcheurs de Tifnit, à quelques dizaines de kilomètres au sud d'Agadir, dans le Souss-Massa. 

L'ancien village de pêcheurs de Tifnit, à quelques dizaines de kilomètres au sud d'Agadir, dans le Souss-Massa.  . DR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 28 août 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 28/08/2025 à 05h49

- Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’extrême Sud du pays.

- Nuages bas denses avec bruine ou formations brumeuses sur les plaines Atlantiques et le Nord-Ouest des provinces du Sud, la matinée et la nuit.

- Ondées et orage sur le Sud de l’Oriental et sur l’extrême Sud.

- Nuages cumuliformes sur les Haut et Moyen Atlas.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes au centre, le littoral méditerranéen, l’Atlas et sur le Sud avec chasse-poussières par endroits.

- Température en baisse sur le Nord du pays.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Mehdia et Tan-Tan et agitée ailleurs.

Lire aussi : Le mercure enfin en baisse: le Royaume sort progressivement de la vague de chaleur

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 28 août 2025:

Oujda min 22 max 35

Bouarfa min 21 max 37

Al Hoceima min 22 max 39

Tetouan min 21 max 28

Sebta min 22 max 25

Mellilia min 24 max 27

Tanger min 21 max 26

Kénitra min 21 max 27

Rabat min 20 max 27

Casablanca min 21 max 27

El Jadida min 21 max 26

Settat min 17 max 30

Safi min 17 max 31

Khouribga min 15 max 31

Béni Mellal min 18 max 30

Marrakech min 17 max 33

Meknès min 17 max 30

Fès min 19 max 31

Ifrane min 12 max 25

Taounate min 20 max 31

Errachidia min 24 max 39

Ouarzazate min 21 max 39

Agadir min 19 max 29

Essaouira min 18 max 21

Laâyoune min 20 max 32

Es-Semara min 19 max 35

Dakhla min 18 max 31

Aousserd min 25 max 42

Lagouira min 22 max 31

Midelt min 19 max 30

Par Le360 (avec MAP)
Le 28/08/2025 à 05h49
#DGM#Météo#Météorologie#températures#vague de chaleur#Climat

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Des projets structurants transforment la station balnéaire de Mirleft

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Mehdia: une plage splendide qui manque d’infrastructures modernes

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Entre sable doré et voiles au vent, l’énergie de Foum El Oued

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Sidi Boughaba, un écrin de fraîcheur aux portes de Kénitra

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Climat: 200 millions de dollars pour renforcer la résilience du Maroc

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Zegzel: la vallée des mémoires face à l’épreuve du temps et du climat

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Imlil, l’échappée belle au cœur des montagnes

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

La grotte de Friouato bientôt rouverte au public après une vaste réhabilitation

Articles les plus lus

1
Coupures d’eau à répétition dans la province de Berrechid: habitants et vacanciers à bout de nerfs
2
L’ANME fustige une campagne médiatique mensongère du quotidien Le Monde contre le Roi
3
L’autre 20 Août, qu’on ne fête pas…
4
Daret: quand l’entraide financière classique passe au digital
5
Algérie: après les rapports accablants de l’ONU sur les violations des droits humains, le Département d’Etat US épingle la junte
6
Quitus fiscal: pas de blocage, les transactions immobilières en forte hausse
7
Sahara: Guterres entérine le soutien international au plan d’autonomie et alerte sur les provocations du Polisario
8
Tebboune arrive à expiration
Revues de presse

Voir plus