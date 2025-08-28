Météo. Orages au Sud ce jeudi 28 août et températures en baisse au Nord

L'ancien village de pêcheurs de Tifnit, à quelques dizaines de kilomètres au sud d'Agadir, dans le Souss-Massa. . DR

- Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’extrême Sud du pays.

- Nuages bas denses avec bruine ou formations brumeuses sur les plaines Atlantiques et le Nord-Ouest des provinces du Sud, la matinée et la nuit.

- Ondées et orage sur le Sud de l’Oriental et sur l’extrême Sud.

- Nuages cumuliformes sur les Haut et Moyen Atlas.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes au centre, le littoral méditerranéen, l’Atlas et sur le Sud avec chasse-poussières par endroits.

- Température en baisse sur le Nord du pays.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Mehdia et Tan-Tan et agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 28 août 2025:

– Oujda min 22 max 35

– Bouarfa min 21 max 37

– Al Hoceima min 22 max 39

– Tetouan min 21 max 28

– Sebta min 22 max 25

– Mellilia min 24 max 27

– Tanger min 21 max 26

– Kénitra min 21 max 27

– Rabat min 20 max 27

– Casablanca min 21 max 27

– El Jadida min 21 max 26

– Settat min 17 max 30

– Safi min 17 max 31

– Khouribga min 15 max 31

– Béni Mellal min 18 max 30

– Marrakech min 17 max 33

– Meknès min 17 max 30

– Fès min 19 max 31

– Ifrane min 12 max 25

– Taounate min 20 max 31

– Errachidia min 24 max 39

– Ouarzazate min 21 max 39

– Agadir min 19 max 29

– Essaouira min 18 max 21

– Laâyoune min 20 max 32

– Es-Semara min 19 max 35

– Dakhla min 18 max 31

– Aousserd min 25 max 42

– Lagouira min 22 max 31

– Midelt min 19 max 30