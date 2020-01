En provenance d'Espagne où elle a fait 7 morts selon un dernier bilan, la tempête Gloria est la cause d'inondations dans le sud de la France, comme ici, à Argelès-sur-Mer, le mardi 21 janvier 2020.

© Copyright : DR

La tempête Gloria et ses pluies diluviennes ont fait au moins sept morts en Espagne, selon un dernier bilan établi ce jeudi 23 janvier. Alors que le quotidien The Washington Post a annoncé, le 21 janvier dernier, que le Maroc serait touché, la direction de la météo nationale tempère ces propos.

El Houcine Yoabd, directeur de la communication à direction de la météorologie nationale, contacté par Le360, se veut rassurant: "il n'y a pas eu d'intempéries. Des pluies, de la neige dans le Haut Atlas, mais sans qu'il n'y ait de phénomène extrême".

Pourtant, dans sa livraison du mardi 21 janvier dernier, The Washington Post a annoncé que le Maroc était concerné par la tempête Gloria, qui sévit en Espagne et en France depuis lundi 20 janvier.

"De la neige est prévue dans certaines régons du Maroc, même si la tempête recule vers l'ouest. Les montagnes du Haut Atlas ont déjà enregisré quelques centimètres de neige, avec 1 à 2 centimètres supplémentaires possibles jusqu'à mercredi", a précisé le quotidien américain.

Mais El Hocine Yoabd infirme, de son côté, ces propos: "la tempête Gloria a surtout touché le nord de l'Espagne, où il y a eu de grands dégâts, par conséquent le Maroc n'a pas été touché, et actuellement la pluie et la neige sont en train de s'estomper", précise-t-il.

Pour les deux prochains jours, la météo s'annonce plus clémente au Maroc, même si des chutes de pluie et de neige sont encore prévues, mais elles seront, selon les prévisions des météorologues, plus modérées.

Demain, vendredi 24 janvier, temps froid est ainsi prévu sur les reliefs, la région de Oriental, et le sud du pays, avec de la gelée ou du verglas par endroits.

Les températures, caractérisées par une très importante amplitude thermique, oscilleront quant à elles entre une minimale de -6°C sur les reliefs et les hauts plateaux, et une maximale de 30°C dans les provinces du Sud.

© Copyright : DR