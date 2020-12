Montagnes enneigées du Haut Atlas. Orienté sud-ouest/nord-est, ce massif montagneux, le plus élevé de toute l’Afrique du Nord, forme une immense barrière géographique de 750 km entre Maroc océanique et méditerranéen au nord-ouest, et Maroc saharien au sud-est.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du jeudi 17 décembre 2020, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Quelques flocons de neige tomberont sur les Haut et Moyen Atlas, ainsi que sur le sud des hauts plateaux orientaux.

- Le ciel sera nuageux, pluies ou averses sur la plaine du Saïss, l’Atlas, le Rif, l’Est de la rive méditerranéenne et par endroits sur les plaines au nord-ouest du Royaume.

- Il fera froid, ce matin et la nuit suivante, sur les reliefs et les hauts plateaux.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes au centre du pays.

- Les tendances des températures minimales seront de l’ordre de -3°C à +4°C dans l’Atlas, le Rif et l’Oriental, de +5°C à +9°C sur les plateaux de gisements de phosphates et d’Oulmès ainsi que dans le Tafilalet, de +9°C à +13°C dans le nord du Royaume, et de +14°C à +18°C dans le centre ainsi que dans les Provinces du Sud.

- Les tendances des températures maximales seront de l’ordre de +2°C à +7°C dans les reliefs et l’Oriental, de +11°C à +17°C dans la plaine du Saïss, le littoral méditerranéen, les plateaux de gisements de phosphates et d’Oulmès, le nord du Royaume, le centre de celui-ci, le Tafilalet et le Souss et de +22°C à +27°C dans le sud du Maroc.

- La mer sera belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée dans le détroit de Gibraltar, peu agitée à agitée entre Laâyoune et Tarfaya, et agitée à forte ailleurs.