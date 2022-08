© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 9 août 2022.

- Bancs de brume ou fine pluie par endroits le long des côtes proches des plaines du Gharb, de la Chaouia, du Haouz et du Souss, de même que le long de la rive méditerranéenne.

- Quelques pluies et orages isolés dans l'Oriental.

- Chaleur dans le Tafilalet et à l'intérieur des terres au Sahara.

- Ciel peu à passagèrement nuageux au-dessus des Haut et Moyen Atlas et du Rif.

- Chasse-sable à l'intérieur des terres au Sahara, dans le Tafilalet et au sud de l’Oriental.

- Rafales de vent relativement fortes par endroits dans le sud du pays, les côtes d’Agadir à Sidi Ifni, la chaîne de l’Atlas et le Tafilalet.

- Températures du jour en baisse par rapport à hier.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et dans le détroit, peu agitée entre Tanger et Safi, peu agitée à agitée entre Safi et Boujdour et agitée à parfois forte au sud des côtes marocaines.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du mardi 9 août 2022.

Oujda : min (+21°C) ; max (+33°C)

Bouarfa : min (+27°C) ; max (+38°C)

Al Hoceïma : min (+23°C) ; max (+28°C)

Tétouan : min (+22°C) ; max (+28°C)

Sebta : min (+20°C) ; max (+26°C)

Melilia : min (+24°C) ; max (+27°C)

Tanger : min (+21°C) ; max (+28°C)

Kénitra : min (+21°C) ; max (+27°C)

Rabat : min (+20°C) ; max (+26°C)

Casablanca : min (+20°C) ; max (+25°C)

El Jadida : min (+21°C) ; max (+25°C)

Settat : min (+18°C) ; max (+33°C)

Safi : min (+18°C) ; max (+31°C)

Khouribga : min (+15°C) ; max (+34°C)

Beni Mellal : min (+21°C) ; max (+34°C)

Marrakech : min (+18°C) ; max (+37°C)

Meknès : min (+17°C) ; max (+32°C)

Fès : min (+18°C) ; max (+33°C)

Ifrane : min (+16°C) ; max (+34°C)

Taounate : min (+18°C) ; max (+33°C)

Errachidia : min (+26°C) ; max (+42°C)

Ouarzazate : min (+18°C) ; max (+41°C)

Agadir : min (+19°C) ; max (+26°C)

Essaouira : min (+17°C) ; max (+22°C)

Laâyoune : min (+20°C) ; max (+33°C)

Smara : min (+20°C) ; max (+36°C)

Dakhla : min (+18°C) ; max (+24°C)

Aousserd : min (+29°C) ; max (+45°C)

Lagouira : min (+21°C) ; max (+28°C).