Voici les prévisions météorologiques pour la journée du samedi 29 août 2020, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Baisse sensible des températures sur la majeure partie du pays, avec un temps demeurant relativement chaud à l'intérieur des Provinces du Sud et dans l’extrême Sud-Est.

- Nuages à basse altitude et denses, fréquents, accompagnés de bancs de brume ou de bruine sur les côtes et les plaines au nord et au centre du pays et sur la rive méditerranéenne par moments.

- Nuages cumuliformes sur les Haut et Moyen Atlas et le sud de l’Oriental.

-Temps stable et ciel clair à peu nuageux ailleurs.

- Chasse-sable fréquentes sur le Sud du pays.

- Rafales de vents assez fortes à localement fortes sur les Provinces du Sud, les côtes au centre du pays, le Tafilalet, la rive méditerranéenne et le sud de l’Oriental.

- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée et le détroit de Gibraltar, agitée à forte entre Jorf Lasfar et Dakhla et peu agitée à agitée ailleurs.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du samedi 29 août 2020.

Oujda : min (+22°C) ; max (+36°C)

Bouarfa : min (+24°C) ; max (+37°C)

Al Hoceïma : min (+23°C) ; max (+29°C)

Tétouan : min (+20°C) ; max (+27°C)

Sebta : min (+19°C) ; max (+24°C)

Mellilia : min (+23°C) ; max (+28°C)

Tanger : min (+20°C) ; max (+26°C)

Kénitra : min (+18°C) ; max (+27°C)

Rabat : min (+18°C) ; max (+27°C)

Casablanca : min (+19°C) ; max (+26°C)

El Jadida : min (+20°C) ; max (+26°C)

Settat : min (+18°C) ; max (+29°C)

Safi : min (+20°C) ; max (+27°C)

Khouribga : min (+17°C) ; max (+31°C)

Beni Mellal : min (+22°C) ; max (+33°C)

Marrakech : min (+21°C) ; max (+34°C)

Meknès : min (+19°C) ; max (+31°C)

Fès : min (+20°C) ; max (+32°C)

Ifrane : min (+14°C) ; max (+27°C)

Taounate : min (+21°C) ; max (+32°C)

Errachidia : min (+27°C) ; max (+39°C)

Ouarzazate : min (+25°C) ; max (+38°C)

Agadir : min (+20°C) ; max (+27°C)

Essaouira : min (+21°C) ; max (+26°C)

Laâyoune : min (+21°C) ; max (+30°C)

Smara : min (+21°C) ; max (+33°C)

Dakhla : min (+19°C) ; max (+25°C)

Aousserd : min (+32°C) ; max (+42°C)

Lagouira : min (+21°C) ; max (+28°C).