Voici les prévisions établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 11 juillet 2022.

- Chaleur dans les plaines du Gharb, de la Chaouia, du Haouz et du Souss (et tout particulièrement à l'intérieur des terres), le Tafilalet, et au Sahara.

- De denses nuages à basse altitude, accompagnés de bancs de brume, caractériseront ce matin et la nuit suivante le ciel le long des côtes atlantiques et de la rive méditerranéenne.

- Des nuages légèrement instables au-dessus des Haut et l’Anti-Atlas, du Tafilalet et le sud de l’Oriental seront possiblement à l’origine de quelques ondées éparses et d’orages isolés.

- Rafales de vent relativement fortes à Tanger et sa région, au Sahara et dans le Tafilalet, chasse-sable par endroits.

- Les maximales seront en légère baisse dans les régions de Souss-Massa et de Guelmim-Oued Noun.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et peu agitée à agitée dans le détroit, ainsi que le long des côtes atlantiques.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du lundi 11 juillet 2022.

Oujda : min (+16°C) ; max (+35°C)

Bouarfa : min (+24°C) ; max (+40°C)

Al Hoceïma : min (+20°C) ; max (+31°C)

Tétouan : min (+19°C) ; max (+28°C)

Sebta : min (+19°C) ; max (+25°C)

Melilia : min (+20°C) ; max (+28°C)

Tanger : min (+25°C) ; max (+35°C)

Kénitra : min (+20°C) ; max (+34°C)

Rabat : min (+17°C) ; max (+34°C)

Casablanca : min (+20°C) ; max (+31°C)

El Jadida : min (+17°C) ; max (+29°C)

Settat : min (+25°C) ; max (+45°C)

Safi : min (+21°C) ; max (+29°C)

Khouribga : min (+25°C) ; max (+42°C)

Beni Mellal : min (+24°C) ; max (+43°C)

Marrakech : min (+27°C) ; max (+45°C)

Meknès : min (+20°C) ; max (+43°C)

Fès : min (+19°C) ; max (+43°C)

Ifrane : min (+15°C) ; max (+33°C)

Taounate : min (+25°C) ; max (+39°C)

Errachidia : min (+27°C) ; max (+40°C)

Ouarzazate : min (+26°C) ; max (+40°C)

Agadir : min (+20°C) ; max (+26°C)

Essaouira : min (+21°C) ; max (+23°C)

Laâyoune : min (+20°C) ; max (+34°C)

Smara : min (+30°C) ; max (+46°C)

Dakhla : min (+18°C) ; max (+23°C)

Aousserd : min (+28°C) ; max (+44°C)

Lagouira : min (+19°C) ; max (+24°C).