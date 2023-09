Météo. Le mercure repart légèrement à la hausse ce lundi 4 septembre

- Temps passagèrement nuageux sur le Saïss, le Rif et l’Ouest de la Méditerranée avec rares gouttes éparses.

- Formations brumeuses locales sur les côtes Centre, le Saïss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès et le Nord de l’Oriental et les provinces Sud.

- Temps stable et ciel clair à peu nuageux ailleurs.

- Chasse-poussières par endroits sur le Sud de l’Oriental et le Sud-Est.

- Rafales de vent assez soutenues sur le Sud de l’Oriental.

Lire aussi : Météo: voici pourquoi le Maroc enregistre une baisse des températures

- Températures minimales de l’ordre de 06/12 °C sur l’Atlas, de 18/22 °C sur le Sud des provinces sahariennes et de 13/18 °C partout ailleurs.

- Températures journalières en légère hausse.

- Mer peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit ainsi que peu agitée à agitée le long du littoral Atlantique.

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 4 septembre 2023 (en °C):

- Oujda 18 26

- Bouarfa 20 33

- Al Hoceima 20 26

- Tétouan 17 26

- Sebta 15 24

- Mellilia 19 25

- Tanger 18 24

- Kénitra 17 25

- Rabat 17 27

- Casablanca 18 29

- El Jadida 18 27

- Settat 16 29

- Safi 18 25

- Khouribga 15 28

- Béni Mellal 16 28

- Marrakech 18 30

- Meknès 17 27

- Fès 17 25

- Ifrane 11 21

- Taounate 18 26

- Errachidia 22 34

- Ouarzazate 19 34

- Agadir 16 26

- Essaouira 17 26

- Laâyoune 19 30

- Smara 20 31

- Dakhla 21 27

- Aousserd 25 37

- Lagouira 24 32

- Midelt 12 29.