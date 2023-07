Météo. Le mercure dépassera les 40°C dans plusieurs villes ce mercredi 5 juillet

- Temps chaud sur le Sud-Est, l’Est et le sud des provinces du Sud et assez chaud sur l’Oriental, les plaines de Tadla, Rhamna et les régions centre.

- Nuages bas fréquents sur le littoral atlantique avec formations brumeuses.

- Apparition de nuages cumuliformes sur le Moyen Atlas.

- Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Sud-Est et le sud de l’Oriental.

- Rafales de vent assez fortes sur le Sud et les côtes avec chasse-poussières par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de 24/30°C sur le Sud-Est, l’intérieur du Souss et l’Est et le Sud des provinces sahariennes et de 17/23°C sur le reste du pays.

- Températures journalières en légère hausse.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée à agitée sur le littoral atlantique et localement agitée le soir entre Essaouira et Aglou.

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 5 juillet 2023:

- Oujda: min 19°C; max 39°C

- Bouarfa: min 25°C; max 41°C

- Al Hoceima: min 25°C; max 32°C

- Tétouan: min 24°C; max 34°C

- Sebta: min 20°C; max 29°C

- Mellilia: min 22°C; max 35°C

- Tanger: min 22°C; max 28°C

- Kénitra: min 21°C; max 28°C

- Rabat: min 20°C; max 29°C

- Casablanca: min 20°C; max 29°C

- El Jadida: min 21°C; max 27°C

- Settat: min 18°C; max 36°C

- Safi: min 20°C; max 31°C

- Khouribga: min 21°C; max 38°C

- Béni Mellal: min 24°C; max 39°C

- Marrakech: min 26°C; max 41°C

- Meknès: min 21°C; max 37°C

- Fès: min 23°C; max 37°C

- Ifrane: min 13°C; max 33°C

- Taounate: min 24°C; max 37°C

- Errachidia: min 28°C; max 43°C

- Ouarzazate: min 27°C; max 43°C

- Agadir: min 19°C; max 27°C

- Essaouira: min 19°C; max 23°C

- Laâyoune: min 22°C; max 35°C

- Smara: min 22°C; max 40°C

- Dakhla: min 21°C; max 27°C

- Aousserd: min 30°C; max 44°C

- Lagouira: min 22°C; max 32°C

- Midelt: min 21°C; max 36°C.