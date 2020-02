Près de la corniche de Casablanca, le rocher de Sidi Abderrahman abrite le mausolée de ce saint, auquel la légende attribue des pouvoirs mystiques. Originaire de Bagdad, il vécut sur cet îlot au XIXe siècle et fut sanctifié, sous le protectorat, par feu le Sultan Mohammed V.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée de ce samedi 8 février 2020, établies par la Direction de la météorologie nationale.

- Temps assez froid ce matin et la nuit suivante sur les montagnes.

- Ciel passagèrement nuageux sur le Tangérois, le Rif occidental, l'ouest de la Méditerranée, le Moyen Atlas, le Saïss et les côtes au nord de Casablanca, avec une possibilité de faibles pluies éparses.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec de la brume sur la côte atlantique et les plaines avoisinantes et ainsi que sur la rive méditerranéenne.

- Temps stable avec un ciel clair à peu nuageux ailleurs.

- Chasse-sable par endroits sur le sud du Maroc.

- Vent faible à modéré, en général de secteur nord.

- Températures minimales de l’ordre de -01/06°C sur les montagnes, 03/09°C sur l’Oriental, le Saïss et la Méditerranée, 07/13°C sur le nord, le centre et le sud-est et de 12/28°C sur les provinces du Sud.

- Températures maximales de l’ordre de 10/17°C sur la chaîne de l’Atlas, 16/22°C sur l’Oriental, le Rif, la Méditerranée, le nord et le centre du pays, 22/28°C sur le Souss et le sud-est et de 25/32°C sur les provinces du Sud.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit et sur la côte atlantique.