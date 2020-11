Esplanade de la Tour Hassan, Rabat. Voulue comme la plus grande mosquée du monde musulman, sa construction débute en 1196, sous Yacoub El Mansour (dynastie almohade), mais reste inachevée après son décès en 1199. Le tremblement de terre de Lisbonne, en 1755, a détruit ses colonnades.

Voici les prévisions établies par la Direction générale de la météorologie pour la journée du dimanche 15 novembre 2020.

- Les températures seront en hausse sensible, en particulier sur les côtes atlantiques et leurs plaines avoisinantes.

- Beau temps en général dans le pays, ciel peu nuageux à clair.

- Des nuages à basse altitude sont attendus dans la matinée sur l’Oriental, accompagnés de brumes localisées.

- Des cumulus survoleront le Haut et le Moyen Atlas, provoquant des ondées et des orages isolés qui pourront atteindre le Rif, le sud de l’Oriental et le Tafilalet.

- Chasse-sable par endroits dans le sud du Royaume.

- Un vent faible à modéré de secteur nord à est soufflera sur les Provinces du Sud. Il sera de secteur nord sur l’Oriental et de secteur est à variable ailleurs.

- La mer sera belle sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit de Gibraltar, agitée à forte entre Larache et Tarfaya, agitée entre Boujdour et Lagouira et peu agitée à agitée ailleurs.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du dimanche 15 novembre 2020.

Oujda : min (+14°C) ; max (+29°C)

Bouarfa : min (+10°C) ; max (+24°C)

Al Hoceïma : min (+15°C) ; max (+24°C)

Tétouan : min (+15°C) ; max (+24°C)

Sebta : min (+14°C) ; max (+21°C)

Mellilia : min (+14°C) ; max (+23°C)

Tanger : min (+16°C) ; max (+27°C)

Kénitra : min (+15°C) ; max (+29°C)

Rabat : min (+16°C) ; max (+27°C)

Casablanca : min (+17°C) ; max (+28°C)

El Jadida : min (+19°C) ; max (+31°C)

Settat : min (+18°C) ; max (+27°C)

Safi : min (+19°C) ; max (+28°C)

Khouribga : min (+14°C) ; max (+22°C)

Beni Mellal : min (+16°C) ; max (+24°C)

Marrakech : min (+16°C) ; max (+29°C)

Meknès : min (+14°C) ; max (+23°C)

Fès : min (+14°C) ; max (+23°C)

Ifrane : min (+7°C) ; max (+17°C)

Taounate : min (+14°C) ; max (+23°C)

Errachidia : min (+12°C) ; max (+25°C)

Ouarzazate : min (+13°C) ; max (+21°C)

Agadir : min (+22°C) ; max (+33°C)

Essaouira : min (+17°C) ; max (+24°C)

Laâyoune : min (+17°C) ; max (+32°C)

Smara : min (+22°C) ; max (+34°C)

Dakhla : min (+20°C) ; max (+30°C)

Aousserd : min (+24°C) ; max (+33°C)

Lagouira : min (+22°C) ; max (+30°C).