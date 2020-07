© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du samedi 25 juillet 2020, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Le temps chaud persistera à l'intérieur des Provinces du Sud, le Tafilalet et localement sur les plaines à l’intérieur des terres.

- Des formations brumeuses et des nuages à basse altitude intéresseront localement la rive méditerranéenne, les côtes atlantiques et les plaines au nord et au centre du pays.

- Des nuages légèrement instables cet après-midi sur le Haut et l'Anti-Atlas provoqueront des ondées ou des averses orageuses par endroits.

- Ailleurs, le temps sera généralement stable et le ciel clair à peu nuageux.

- Chasse-sable par endroits sur les Provinces du Sud et le Tafilalet.

- Vent modéré de secteur nord sur les provinces sud, de secteur sud sur le sud-est, de secteur est sur le Tangérois et faible à modéré de nord ailleurs.

- Les tendances des températures minimales oscilleront entre 26°C et 31°C sur le Tafilalet et l'Est des provinces sahariennes, 22°C et 26°C sur l'Oriental, le Souss, le Saïss, les plateaux de gisements de phosphates et les plaines à l'ouest de l'Atlas et de 17°C à 22°C ailleurs.

- Les tendances des températures maximales oscilleront entre 41°C et 46°C à l'intérieur des Provinces du Sud et l'extrême sud-est, 37°C et 43°C sur les plaines du Tadla, Al Haouz, le Saïss, les plateaux de gisements de phosphates, l'Oriental et dans la région près de l’oued Loukkos, 32°C et 38°C sur le Rif, les plaines atlantiques et le nord-ouest des Provinces du Sud; 24°C et 32°C sur les reliefs de l'Atlas et près des côtes.

- La mer sera belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée entre le cap Spartel et Rabat et agitée ailleurs.