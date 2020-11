Îlot de Cala Iris, en Méditerranée (province d'Al Hoceïma). En projet pour cette plage, à la frontière entre le Rif occidental et le Rif central, un camping écologique et plusieurs établissements hôteliers, qui impulseront une nouvelle dynamique au tourisme dans le Nord.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du dimanche 22 novembre 2020 et la nuit suivante, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Quelques formations brumeuses par endroits ce matin sur les plaines atlantiques au nord et au centre du Maroc.

- Il fera beau et le ciel sera peu nuageux à clair dans dans l'ensemble du Royaume.

- Rafales de vent modérées à assez fortes de secteur Est dans la région de Tanger et les Provinces du Sud.

- Chasse-sable à l'intérieur des terres dans les Provinces du Sud.

- Les températures minimales oscilleront entre 3°C et 10°C sur les reliefs de l'Oriental, entre 8°C et 13°C dans le Saïss, 16°C à 22°C dans le Sud du pays, et entre 12°C et 18°C ailleurs.

- Les températures maximales oscilleront entre 12°C et 18°C sur les reliefs à l'Est du Rif , entre 17°C et 23°C dans les plaines au nord et au centre du pays, dans le Souss, et dans le nord-est des Provinces du Sud et de 27°C à 33°C à l'ouest des Provinces du Sud.

- Mer agitée à peu agitée sur la Méditerranée, agitée à forte devenant peu agitée à agitée au cours de ce dimanche après-midi dans le détroit de Gibralter ainsi qu'entre Tanger et Asilah, peu agitée à agitée ailleurs le long des côtes atlantiques.