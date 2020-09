Le nom de Tétouan, dérivé du berbère «Tiṭṭawin», signifie «yeux» et, par extension, «sources», du fait de ses nombreuses sources d'eau. Sa médina est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du jeudi 10 septembre 2020, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Temps relativement chaud, voire chaud par endroits sur l'extrême sud et le Tafilalet, et les plaines à l'ouest de l’Atlas.

- Nuages bas et denses ce matin et la nuit suivante sur les côtes au centre et au sud du Royaume, avec un risque de bruine par endroits.

- Formations brumeuses fréquentes ce matin et la nuit suivante sur les plaines situées près des rives atlantiques au nord et au centre du pays ainsi que sur la rive méditerranéenne.

- Remontée de quelques nuages tropicaux, orages isolés sur l'extrême sud.

- Ailleurs, le temps sera stable et le ciel clair à peu nuageux.

- Vent modéré à assez-fort de nord sur les Provinces du sud, de sud-ouest sur le Tafilalet, et modéré de nord à ouest en général ailleurs.

- Mer belle à peu agitée sur la façade méditerranéenne et le détroit de Gibraltar, peu agitée à agitée le long du littoral atlantique et localement agitée à forte entre Boujdour et Lagouira.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du jeudi 10 septembre 2020.

Oujda : min (+18°C) ; max (+32°C)

Bouarfa : min (+21°C) ; max (+33°C)

Al Hoceïma : min (+21°C) ; max (+28°C)

Tétouan : min (+20°C) ; max (+28°C)

Sebta : min (+20°C) ; max (+26°C)

Mellilia : min (+21°C) ; max (+28°C)

Tanger : min (+22°C) ; max (+31°C)

Kénitra : min (+20°C) ; max (+29°C)

Rabat : min (+19°C) ; max (+29°C)

Casablanca : min (+20°C) ; max (+28°C)

El Jadida : min (+20°C) ; max (+29°C)

Settat : min (+19°C) ; max (+34°C)

Safi : min (+20°C) ; max (+33°C)

Khouribga : min (+19°C) ; max (+36°C)

Beni Mellal : min (+21°C) ; max (+35°C)

Marrakech : min (+23°C) ; max (+38°C)

Meknès : min (+21°C) ; max (+35°C)

Fès : min (+22°C) ; max (+36°C)

Ifrane : min (+13°C) ; max (+29°C)

Taounate : min (+24°C) ; max (+36°C)

Errachidia : min (+24°C) ; max (+37°C)

Ouarzazate : min (+22°C) ; max (+37°C)

Agadir : min (+18°C) ; max (+26°C)

Essaouira : min (+19°C) ; max (+23°C)

Laâyoune : min (+21°C) ; max (+34°C)

Smara : min (+25°C) ; max (+38°C)

Dakhla : min (+23°C) ; max (+29°C)

Aousserd : min (+31°C) ; max (+43°C)

Lagouira : min (+23°C) ; max (+33°C).