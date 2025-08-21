Société

Météo. Hausse des températures sur le Royaume ce jeudi 21 août, avec des orages épars sur les provinces du Sud

La plage Porto Rico, à Dakhla.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 21 août 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 21/08/2025 à 06h02

Temps assez chaud sur les plaines intérieures Centre, l’Oriental, l’intérieur des provinces Sud et le Sud-Est.

– Ondées et orages épars sur le Sud des provinces sahariennes.

– Nuages cumuliformes sur le Haut Atlas, le Sud-Est et le reste du Sud.

– Formations brumeuses le matin et la nuit sur les plateaux des Phosphates et d’Oulmès, le Saïss, les plaines atlantiques et les côtes Sud.

– Rafales de vent d’intensité modérée à assez forte sur les côtes Centre, les provinces Sud, le Sud de l’Oriental et l’Atlas.

– Température minimale de l’ordre de 23/29 °C sur le Souss, le Sud de Chiadma, les plaines voisines de l’Anti-Atlas, l’extrême Sud-Est et l’Est des provinces Sud, et de 15/22 °C partout ailleurs.

– Températures du jour en légère hausse sur les plaines Nord et Centre et sur le Nord des provinces sahariennes.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée localement agitée entre Cap Sim et Cap Ghir.

Lire aussi : Mehdia: une plage splendide qui manque d’infrastructures modernes

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 21 août 2025:

Oujda min 21 max 37

Bouarfa min 21 max 37

Al Hoceima min 22 max 29

Tétouan min 23 max 33

Sebta min 21 max 24

Mellilia min 23 max 28

Tanger min 21 max 26

Kénitra min 19 max 26

Rabat min 19 max 26

Casablanca min 20 max 26

El Jadida min 20 max 26

Settat min 16 max 35

Safi min 18 max 33

Khouribga min 16 max 36

Béni Mellal min 22 max 37

Marrakech min 21 max 41

Meknès min 17 max 35

Fès min 17 max 36

Ifrane min 17 max 29

Taounate min 18 max 36

Errachidia min 25 max 40

Ouarzazate min 22 max 39

Agadir min 20 max 29

Essaouira min 18 max 22

Laâyoune min 20 max 38

Es-Semara min 21 max 45

Dakhla min 21 max 26

Aousserd min 25 max 41

Lagouira min 21 max 27

Midelt min 20 max 33.

