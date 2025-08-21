Météo. Hausse des températures sur le Royaume ce jeudi 21 août, avec des orages épars sur les provinces du Sud

Temps assez chaud sur les plaines intérieures Centre, l’Oriental, l’intérieur des provinces Sud et le Sud-Est.
– Ondées et orages épars sur le Sud des provinces sahariennes.
– Nuages cumuliformes sur le Haut Atlas, le Sud-Est et le reste du Sud.
– Formations brumeuses le matin et la nuit sur les plateaux des Phosphates et d’Oulmès, le Saïss, les plaines atlantiques et les côtes Sud.
– Rafales de vent d’intensité modérée à assez forte sur les côtes Centre, les provinces Sud, le Sud de l’Oriental et l’Atlas.
– Température minimale de l’ordre de 23/29 °C sur le Souss, le Sud de Chiadma, les plaines voisines de l’Anti-Atlas, l’extrême Sud-Est et l’Est des provinces Sud, et de 15/22 °C partout ailleurs.
– Températures du jour en légère hausse sur les plaines Nord et Centre et sur le Nord des provinces sahariennes.
– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée localement agitée entre Cap Sim et Cap Ghir.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 21 août 2025:
– Oujda min 21 max 37
– Bouarfa min 21 max 37
– Al Hoceima min 22 max 29
– Tétouan min 23 max 33
– Sebta min 21 max 24
– Mellilia min 23 max 28
– Tanger min 21 max 26
– Kénitra min 19 max 26
– Rabat min 19 max 26
– Casablanca min 20 max 26
– El Jadida min 20 max 26
– Settat min 16 max 35
– Safi min 18 max 33
– Khouribga min 16 max 36
– Béni Mellal min 22 max 37
– Marrakech min 21 max 41
– Meknès min 17 max 35
– Fès min 17 max 36
– Ifrane min 17 max 29
– Taounate min 18 max 36
– Errachidia min 25 max 40
– Ouarzazate min 22 max 39
– Agadir min 20 max 29
– Essaouira min 18 max 22
– Laâyoune min 20 max 38
– Es-Semara min 21 max 45
– Dakhla min 21 max 26
– Aousserd min 25 max 41
– Lagouira min 21 max 27
– Midelt min 20 max 33.