L'embouchure de l'oued Massa, à quelques kilomètres d'Agadir, est officiellement organisée en réserve naturelle. C'est une halte migratoire et un lieu d’hivernage pour beaucoup d’oiseaux circulant entre l’Europe et l’Afrique via le détroit de Gibraltar.

© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mercredi 4 mars 2020, établies par la Direction de la météorologie nationale.

- Nuages bas ce matin et la nuit suivante avec de la brume ou du brouillard près de la rive méditerranéenne et les plaines avoisinantes.

- Température relativement élevée sur les régions à l'ouest de l'Atlas, le Souss et par endroits sur les provinces du sud.

- Nuages bas et persistants ce matin sur le nord-ouest.

- Temps stable et largement ensoleillé sur l'ensemble du pays.

- Vent modéré de secteur nord à ouest sur le nord et d'est sur le sud.

- Températures minimales de l'ordre de 01/08°C sur l'Atlas et le Rif, de 07/13°C sur l'Oriental, le Saiss, le Nord-ouest, les plateaux de gisements de phosphates et les versants sud-est, de 10/15°C sur le nord, le centre du pays, la rive méditerranéenne et le sud-est du pays, et de 13/19°C près des côtes et sur les provinces du sud.

- Températures maximales de l'ordre de 21/27°C sur l'Atlas, le Rif, les hauts plateaux orientaux, la région tangéroise et le long du fleuve loukkos, de 28/32°C sur les régions à l'ouest de l'Atlas et les versants sud-est, et de 35/38°C sur le Souss et par endroits sur les provinces du sud.

- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, peu agitée sur le détroit du Gibraltar, agitée à forte entre Jorf Lasfar et Tan-Tan et peu agitée à agitée ailleurs.