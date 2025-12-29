Société

Météo. Froid marqué sur l’Atlas et le Rif ce lundi 29 décembre 2025 avec des pluies et chutes de neige attendues dans plusieurs régions

Une route enneigée dans la région d'Ifrane, dans le Moyen Atlas.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour lundi 29 décembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 29/12/2025 à 05h54

- Temps assez froid sur l’Atlas, le Rif et les hauts plateaux.

- Pluies ou averses sur le Rif, le Moyen Atlas et ses régions Ouest, Chaouia, les plateaux de phosphates et d’Oulmes et la Méditerranée.

- Pluies éparses sur le Nord de l’Oriental, le Haut Atlas et ses région Ouest, la région de Tanger et par endroits sur les côtes et les plaines atlantiques Nord et Centre.

- Rafales de vent localement assez fortes sur l’Atlas.

- Chute de neige sur l’Atlas, et localement sur le Rif et les hauts plateaux orientaux.

- Température minimale de l’ordre de -04/02°c sur l’Atlas, de 02/07°c sur le Rif, l’Oriental et le Sud-Est, de 10/14°c par endroits sur le Gharb, le sud et près des cotes, et de 07/10°c partout ailleurs.

- Température en légère hausse ou peu variable.

- Mer belle à peu agitée en méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Larache et Agadir et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Alerte météo. Averses orageuses, chutes de neige et fortes rafales de vent, dimanche et lundi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 29 décembre 2025:

Oujda min 5 max 12

Bouarfa min 1 max 8

Al Hoceima min 9 max 14

Tétouan min 4 max 14

Sebta min 12 max 16

Mellilia min 9 max 15

Tanger min 10 max 16

Kénitra min 8 max 16

Rabat min 9 max 17

Casablanca min 11 max 16

El Jadida min 8 max 17

Settat min 6 max 14

Safi min 9 max 18

Khouribga min 4 max 11

Béni Mellal min 6 max 12

Marrakech min 7 max 16

Meknès min 5 max 12

Fès min 6 max 13

Ifrane min 1 max 2

Taounate min 7 max 13

Errachidia min 1 max 14

Ouarzazate min 2 max 14

Agadir min 8 max 17

Essaouira min 9 max 18

Laâyoune min 11 max 23

Es-Semara min 11 max 21

Dakhla min 13 max 23

Aousserd min 12 max 25

Lagouira min 14 max 25

Midelt min 1 max 7

Par Le360 (avec MAP)
Le 29/12/2025 à 05h54
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat#Vague de froid#neige

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Chefchaouen: les chasse-neige mobilisés toute la nuit pour libérer les routes

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Chutes de neige: un important dispositif opérationnel visant à assurer la continuité de la circulation sur le réseau routier national

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Planète: près de 80% des populations pauvres dans le monde confrontées aux aléas climatiques, selon l’ONU

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Province de Jerada: à Lamrija, le calvaire hivernal des nomades face à un froid glacial

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Intempéries: interventions sanitaires renforcées dans les villages et campements nomades de Jerada

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Inondations à Safi et dans d’autres régions du Maroc: les explications de la Météorologie nationale

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Vague de froid: coup d’envoi de l’opération RIAYA 2025-2026 dans huit régions du Royaume

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Chronique d’une crue annoncée: le réveil brutal de l’Oued Rdem

Articles les plus lus

1
Les barrages gagnent 409 millions de m³ d’eau en quatre jours, le taux de remplissage grimpe à 36%
2
Les voies du football sont impénétrables…
3
Chronique d’une crue annoncée: le réveil brutal de l’Oued Rdem
4
«Nous voulons que le monde voie le Maroc comme nous le voyons»: Sara Tahiri, cofondatrice de The Moroccan Fair
5
Safi: état de préparation maximal des autorités face aux intempéries
6
Or à 4.500 dollars l’once: la bijouterie marocaine prise en étau entre marchés mondiaux et contraintes locales
7
La surprise africaine
8
Le36. EP489. En chute libre, le dinar algérien face à La Brigade
Revues de presse

Voir plus