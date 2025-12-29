Météo. Froid marqué sur l’Atlas et le Rif ce lundi 29 décembre 2025 avec des pluies et chutes de neige attendues dans plusieurs régions

Une route enneigée dans la région d'Ifrane, dans le Moyen Atlas.

- Temps assez froid sur l’Atlas, le Rif et les hauts plateaux.

- Pluies ou averses sur le Rif, le Moyen Atlas et ses régions Ouest, Chaouia, les plateaux de phosphates et d’Oulmes et la Méditerranée.

- Pluies éparses sur le Nord de l’Oriental, le Haut Atlas et ses région Ouest, la région de Tanger et par endroits sur les côtes et les plaines atlantiques Nord et Centre.

- Rafales de vent localement assez fortes sur l’Atlas.

- Chute de neige sur l’Atlas, et localement sur le Rif et les hauts plateaux orientaux.

- Température minimale de l’ordre de -04/02°c sur l’Atlas, de 02/07°c sur le Rif, l’Oriental et le Sud-Est, de 10/14°c par endroits sur le Gharb, le sud et près des cotes, et de 07/10°c partout ailleurs.

- Température en légère hausse ou peu variable.

- Mer belle à peu agitée en méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Larache et Agadir et peu agitée à agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 29 décembre 2025:

– Oujda min 5 max 12

– Bouarfa min 1 max 8

– Al Hoceima min 9 max 14

– Tétouan min 4 max 14

– Sebta min 12 max 16

– Mellilia min 9 max 15

– Tanger min 10 max 16

– Kénitra min 8 max 16

– Rabat min 9 max 17

– Casablanca min 11 max 16

– El Jadida min 8 max 17

– Settat min 6 max 14

– Safi min 9 max 18

– Khouribga min 4 max 11

– Béni Mellal min 6 max 12

– Marrakech min 7 max 16

– Meknès min 5 max 12

– Fès min 6 max 13

– Ifrane min 1 max 2

– Taounate min 7 max 13

– Errachidia min 1 max 14

– Ouarzazate min 2 max 14

– Agadir min 8 max 17

– Essaouira min 9 max 18

– Laâyoune min 11 max 23

– Es-Semara min 11 max 21

– Dakhla min 13 max 23

– Aousserd min 12 max 25

– Lagouira min 14 max 25

– Midelt min 1 max 7