De fortes rafales de vent sont attendues jeudi et vendredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé mardi, la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin spécial.

Ces fortes rafales de vent sont prévues dans les provinces de Midelt, Boulemane, Azilal, Al Haouz, Taroudant, Chichaoua, Tinghir, Ouarzazate, Figuig, Jerada, Guercif, Taourirte, Oujda et Berkane, a indiqué la DGM dans cette alerte de niveau orange. Des rafales de vent assez fortes (60 à 65 Km/h) intéresseront localement les côtes atlantiques au nord d'Agadir et la rive méditerranéenne au cours de la même validité, ajoute la même source.

Des averses orageuses localement modérées, intéresseront les reliefs du Haut et de l'Anti-Atlas du mercredi à 18h au jeudi à 8h et seront accompagnées par des chutes de neige à partir de 2.100m (10-40cm) sur les provinces d'Al Haouz, Chichaoua, Azilal, Tinghir et Midelt, conclut le communiqué.