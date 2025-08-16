Météo. Fortes chaleurs, brumes côtières et averses orageuses au menu ce samedi 16 août

- Temps chaud à localement très chaud sur les plaines intérieures Nord et Centre, le Sud-Est et l’intérieur du Souss et des provinces sahariennes et assez chaud sur l’Oriental.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses près des côtes Atlantiques et la Méditerranée.

- Nuages instables avec ondées ou averses orageuses locales sur le Haut Atlas et le Sud du pays.

- Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Moyen et l’Anti-Atlas et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger, le Sud de l’Oriental et le Nord des provinces sahariennes.

- Température minimale de l’ordre de 14/19°C sur les Haut et Moyen Atlas, de 23/30°C sur le Sud- Est, l’Est des provinces sahariennes, le Saiss, les plaines intérieures, le Tangérois, et l’intérieur du Souss et de 18/24°C sur le reste du pays.

- Température en hausse sur la méditerranée, les plaines Atlantique Nord et Centre, le Souss et l’Est et le Sud des provinces sahariennes.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues pour le samedi 16 août 2025:

– Oujda min 22 max 39

– Bouarfa min 21 max 38

– Al Hoceima min 20 max 33

– Tétouan min 22 max 30

– Sebta min 22 max 30

– Mellilia min 22 max 28

– Tanger min 25 max 38

– Kénitra min 22 max 43

– Rabat min 22 max 31

– Casablanca min 23 max 30

– El Jadida min 23 max 28

– Settat min 23 max 44

– Safi min 21 max 40

– Khouribga min 27 max 43

– Béni Mellal min 29 max 45

– Marrakech min 27 max 46

– Meknès min 28 max 44

– Fès min 28 max 44

– Ifrane min 20 max 35

– Taounate min 31 max 45

– Errachidia min 28 max 41

– Ouarzazate min 23 max 39

– Agadir min 22 max 35

– Essaouira min 20 max 27

– Laâyoune min 23 max 33

– Es-Semara min 28 max 42

– Dakhla min 22 max 25

– Aousserd min 25 max 40

– Lagouira min 22 max 30

– Midelt min 21 max 35.