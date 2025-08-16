Société

Météo. Fortes chaleurs, brumes côtières et averses orageuses au menu ce samedi 16 août

Voici les prévisions météorologiques pour le samedi 16 août 2025, établies par la Direction générale de la météorologie.

Le 16/08/2025 à 05h55

- Temps chaud à localement très chaud sur les plaines intérieures Nord et Centre, le Sud-Est et l’intérieur du Souss et des provinces sahariennes et assez chaud sur l’Oriental.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses près des côtes Atlantiques et la Méditerranée.

- Nuages instables avec ondées ou averses orageuses locales sur le Haut Atlas et le Sud du pays.

- Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Moyen et l’Anti-Atlas et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger, le Sud de l’Oriental et le Nord des provinces sahariennes.

- Température minimale de l’ordre de 14/19°C sur les Haut et Moyen Atlas, de 23/30°C sur le Sud- Est, l’Est des provinces sahariennes, le Saiss, les plaines intérieures, le Tangérois, et l’intérieur du Souss et de 18/24°C sur le reste du pays.

- Température en hausse sur la méditerranée, les plaines Atlantique Nord et Centre, le Souss et l’Est et le Sud des provinces sahariennes.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues pour le samedi 16 août 2025:

Oujda min 22 max 39

Bouarfa min 21 max 38

Al Hoceima min 20 max 33

Tétouan min 22 max 30

Sebta min 22 max 30

Mellilia min 22 max 28

Tanger min 25 max 38

Kénitra min 22 max 43

Rabat min 22 max 31

Casablanca min 23 max 30

El Jadida min 23 max 28

Settat min 23 max 44

Safi min 21 max 40

Khouribga min 27 max 43

Béni Mellal min 29 max 45

Marrakech min 27 max 46

Meknès min 28 max 44

Fès min 28 max 44

Ifrane min 20 max 35

Taounate min 31 max 45

Errachidia min 28 max 41

Ouarzazate min 23 max 39

Agadir min 22 max 35

Essaouira min 20 max 27

Laâyoune min 23 max 33

Es-Semara min 28 max 42

Dakhla min 22 max 25

Aousserd min 25 max 40

Lagouira min 22 max 30

Midelt min 21 max 35.

