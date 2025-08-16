Météo. Fortes chaleurs, brumes côtières et averses orageuses au menu ce samedi 16 août

- Temps chaud à localement très chaud sur les plaines intérieures Nord et Centre, le Sud-Est et l’intérieur du Souss et des provinces sahariennes et assez chaud sur l’Oriental.
- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses près des côtes Atlantiques et la Méditerranée.
- Nuages instables avec ondées ou averses orageuses locales sur le Haut Atlas et le Sud du pays.
- Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Moyen et l’Anti-Atlas et l’intérieur des provinces sahariennes.
- Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger, le Sud de l’Oriental et le Nord des provinces sahariennes.
- Température minimale de l’ordre de 14/19°C sur les Haut et Moyen Atlas, de 23/30°C sur le Sud- Est, l’Est des provinces sahariennes, le Saiss, les plaines intérieures, le Tangérois, et l’intérieur du Souss et de 18/24°C sur le reste du pays.
- Température en hausse sur la méditerranée, les plaines Atlantique Nord et Centre, le Souss et l’Est et le Sud des provinces sahariennes.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.
Températures minimales et maximales prévues pour le samedi 16 août 2025:
– Oujda min 22 max 39
– Bouarfa min 21 max 38
– Al Hoceima min 20 max 33
– Tétouan min 22 max 30
– Sebta min 22 max 30
– Mellilia min 22 max 28
– Tanger min 25 max 38
– Kénitra min 22 max 43
– Rabat min 22 max 31
– Casablanca min 23 max 30
– El Jadida min 23 max 28
– Settat min 23 max 44
– Safi min 21 max 40
– Khouribga min 27 max 43
– Béni Mellal min 29 max 45
– Marrakech min 27 max 46
– Meknès min 28 max 44
– Fès min 28 max 44
– Ifrane min 20 max 35
– Taounate min 31 max 45
– Errachidia min 28 max 41
– Ouarzazate min 23 max 39
– Agadir min 22 max 35
– Essaouira min 20 max 27
– Laâyoune min 23 max 33
– Es-Semara min 28 max 42
– Dakhla min 22 max 25
– Aousserd min 25 max 40
– Lagouira min 22 max 30
– Midelt min 21 max 35.