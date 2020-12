© Copyright : DR

Voici les prévisions établies par la Direction générale de la météorologie pour la journée du samedi 12 décembre 2020.

- Faibles pluies résiduelles sur le Tangérois, le Rif occidental et le Loukkos.

- Ciel peu à passagèrement nuageux sur les côtes au nord de Casablanca, le Saiss et le nord de l’Oriental avec quelques gouttes possibles.

- Temps stable ailleurs avec un ciel peu nuageux à clair.

- Nuages bas assez denses durant la nuit et la matinée sur les côtes et les plaines nord et centre ainsi que sur le nord des Provinces du Sud avec formations brumeuses ou bruine par endroits.

- Temps assez froid durant la nuit et la matinée sur les reliefs de l’Atlas.

- Vent modéré à localement assez fort sur la rive méditerranéenne et l’Oriental, faible à modéré de secteur de sud à variable sur le sud-est et de secteur nord à est ailleurs.

- Mer agitée à forte sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Cap Spartel et Tarfaya, et peu agitée à agitée ailleurs.

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du samedi 12 décembre 2020.

Oujda : min (+14°C) ; max (+21°C)

Bouarfa : min (+5°C) ; max (+20°C)

Al Hoceïma : min (+14°C) ; max (+23°C)

Tétouan : min (+16°C) ; max (+22°C)

Sebta : min (+15°C) ; max (+16°C)

Mellilia : min (+16°C) ; max (+20°C)

Tanger : min (+15°C) ; max (+19°C)

Kénitra : min (+13°C) ; max (+22°C)

Rabat : min (+12°C) ; max (+21°C)

Casablanca : min (+13°C) ; max (+21°C)

El Jadida : min (+11°C) ; max (+20°C)

Settat : min (+12°C) ; max (+21°C)

Safi : min (+14°C) ; max (+22°C)

Khouribga : min (+8°C) ; max (+22°C)

Beni Mellal : min (+9°C) ; max (+22°C)

Marrakech : min (+7°C) ; max (+25°C)

Meknès : min (+11°C) ; max (+20°C)

Fès : min (+12°C) ; max (+20°C)

Ifrane : min (+4°C) ; max (+12°C)

Taounate : min (+12°C) ; max (+14°C)

Errachidia : min (+7°C) ; max (+24°C)

Ouarzazate : min (+6°C) ; max (+23°C)

Agadir : min (+10°C) ; max (+20°C)

Essaouira : min (+13°C) ; max (+23°C)

Laâyoune : min (+17°C) ; max (+25°C)

Smara : min (+14°C) ; max (+20°C)

Dakhla : min (+15°C) ; max (+25°C)

Aousserd : min (+12°C) ; max (+25°C)

Lagouira : min (+17°C) ; max (+28°C).