Devant l'Atlantique, à l’entrée du détroit de Gibraltar, le phare du cap Spartel, conçu par des ingénieurs des Ponts et Chaussées de Paris, a été allumé en 1864. Une oeuvre architecturale de Léonce Reynaud, pensée comme une fantaisie orientalisante.

© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mardi 15 décembre 2020, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Le ciel sera souvent nuageux, quelques gouttes de pluie éparses ou faibles vers Tanger, le Loukkos, le Gharb et le Rif occidental.

- Des nuages denses à basse altitude circuleront au-dessus des plaines et des côtes au nord et au centre du Royaume, la plaine du Saïss et au nord des Provinces du Sud. Formations brumeuses ou bruine par endroits.

- Ailleurs, le ciel sera peu nuageux, voire dégagé.

- Températures relativement froides ce matin sur les reliefs.

- Vent faible à modéré, de secteur sud sur le sud-est et de secteur nord à ouest ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, agitée à forte dans le détroit, forte à très forte, devenant progressivement forte au nord du cap Sim et agitée à forte ailleurs.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du mardi 15 décembre 2020.

Oujda : min (+10°C) ; max (+20°C)

Bouarfa : min (+8°C) ; max (+18°C)

Al Hoceïma : min (+12°C) ; max (+20°C)

Tétouan : min (+11°C) ; max (+21°C)

Sebta : min (+10°C) ; max (+17°C)

Mellilia : min (+11°C) ; max (+20°C)

Tanger : min (+11°C) ; max (+22°C)

Kénitra : min (+11°C) ; max (+21°C)

Rabat : min (+11°C) ; max (+19°C)

Casablanca : min (+12°C) ; max (+20°C)

El Jadida : min (+13°C) ; max (+20°C)

Settat : min (+11°C) ; max (+20°C)

Safi : min (+12°C) ; max (+23°C)

Khouribga : min (+10°C) ; max (+19°C)

Beni Mellal : min (+9°C) ; max (+18°C)

Marrakech : min (+12°C) ; max (+22°C)

Meknès : min (+10°C) ; max (+19°C)

Fès : min (+11°C) ; max (+19°C)

Ifrane : min (+2°C) ; max (+12°C)

Taounate : min (+10°C) ; max (+17°C)

Errachidia : min (+10°C) ; max (+19°C)

Ouarzazate : min (+8°C) ; max (+20°C)

Agadir : min (+14°C) ; max (+22°C)

Essaouira : min (+12°C) ; max (+23°C)

Laâyoune : min (+15°C) ; max (+25°C)

Smara : min (+15°C) ; max (+23°C)

Dakhla : min (+15°C) ; max (+23°C)

Aousserd : min (+12°C) ; max (+25°C)

Lagouira : min (+16°C) ; max (+28°C).