Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mercredi 9 décembre 2020, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Le ciel sera passagèrement nuageux avec de faibles pluies sur le Saïss, le Rif, le nord de l’Oriental, le Moyen Atlas, la région de Tanger, ainsi que sur les côtes et les plaines au nord de Casablanca.

- Des nuages à basse altitude et quelques bancs de brume intéresseront le nord des Provinces du Sud.

- Ailleurs au Maroc, le ciel sera peu nuageux.

- Le temps sera relativement froid dans l’Atlas, le Rif et le Tafilalet, avec du gel par endroits.

- Chasse-sable possibles à l’intérieur des Provinces du Sud.

- Vent de secteur nord, modéré à assez fort dans l’Oriental et le Sud, et variable ailleurs.

- Les températures minimales seront de l’ordre de -5°C à 2°C dans l’Atlas, de 0°C à 6°C dans le Rif et le Tafilalet, de 4°C à 9°C dans l’Oriental, à Jorf Lasfar et à Oulmès, les plaines à l’ouest de l’Atlas, de 10°C à 15°C dans les plaines bordant l’Atlantique et la Méditerranée et de 10°C à 15°C dans le sud du Royaume.

- Les températures maximales seront de l’ordre de 5°C à 12°C dans le Rif et l’Atlas, de 10°C à 16°C dans l’Oriental, le Saïss et à Jorf Lasfar et Oulmès, de 16°C à 21°C dans la Méditerranée, les plaines au nord et au centre du pays, le Souss et le Tafilalet et de 22°C à 28°C dans les Provinces du Sud.

- La mer sera agitée à forte en Méditerranée, peu agitée à agitée dans le détroit de Gibraltar et entre Tanger et Rabat, et agitée à forte ailleurs.