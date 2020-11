Bab El Mrissa, à Salé, avant sa réhabilitation. C'est la porte la plus remarquable des remparts de la ville voisine de Rabat, construits au XIIIe siècle. Bab El Mrissa enjambait un canal vers le Bouregreg, menant vers un port intérieur et à l'arsenal maritime des corsaires de Salé.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du lundi 30 novembre 2020, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Le temps sera passagèrement nuageux dans les régions au centre du pays, le Haut et l'Anti-Atlas et l’ouest de la Méditerranée, où il pourra encore pleuvoir par endroits.

- Faibles chutes de neige sur les sommets du Haut Atlas.

- Ailleurs au Maroc, le ciel sera peu à passagèrement nuageux.

- Le temps sera froid. Gel ce matin sur les reliefs de l’Atlas et les hauts plateaux orientaux.

- Vent assez fort sur les côtes au centre du pays et dans l’Oriental.

- Chasse-sable par endroits sur le sud de l’Oriental et l’intérieur des Provinces du Sud.

- Les tendances des températures minimales seront de l’ordre de -5°C à 00°C sur les reliefs de l’Atlas, -1°C à 5°C sur les hauts plateaux orientaux, 4°C à 9°C sur l’Oriental, le Saïss, les plateaux de gisements de phosphates, les plaines intérieures et le Tafilalet, 9°C à 14°C sur la Méditerranée, les côtes au nord et au centre du pays, le Souss et le nord des provinces du Sud et de 14°C à 17°C sur l’extrême sud du Royaume.

- Les tendances des températures maximales seront de l’ordre de 5°C à 12°C dans l’Atlas et les hauts plateaux orientaux, 12°C à 18°C dans l’Oriental, les plateaux de gisements de phosphates et le Saïss, 16°C à 21°C sur les plaines au nord et au centre du pays et 20°C à 25°C sur les Provinces du Sud.

- Mer agitée sur le détroit de Gibraltar, peu agitée à agitée sur la Méditerranée, agitée à forte entre le cap Spartel et Tarfaya, devenant forte à très forte entre Jorf Lasfar et le cap Sim au matin et agitée à forte ailleurs.