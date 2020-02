© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques pour la journée de ce mercredi 19 février 2020, établies par la Direction de la météorologie nationale.

- Temps modérément froid ce matin et la nuit suivante sur les montagnes.

- Nuages bas et denses le matin et la nuit suivante avec des bancs de brume ou du brouillard sur la côte atlantique et les plaines avoisinantes.

- Temps nuageux avec de faibles pluies éparses par moments sur la Méditerranée, l'Oriental et le Haut et le Moyen Atlas. Possibilité de débordement de ces nuages pluvieux sur les plaines avoisinant la côte atlantique entre Rabat et Agadir, en particulier au cours de la nuit, ainsi que le lendemain.

- Temps peu à passagèrement nuageux ailleurs.

- Vent assez fort à fort de secteur Nord à Est sur le Tangérois et modéré de secteur Nord à variable ailleurs.

- Chasse-sable par endroits sur les provinces du Sud.

- Températures minimales de l'ordre de -01/05°C sur les reliefs, 05/11°C sur l'Oriental, le Saïss, le Rif, les plateaux de gisements de phosphates et d'Oulmès, la Méditerranée et les vallées au sud-est du pays, de 11/15°C sur le Tangérois, les plaines au nord et au centre du pays, le Souss, le sud-est et le nord des provinces du Sud et de 15/20°C sur le reste des provinces du Sud.

- Températures maximales de l'ordre de 17/23°C sur les reliefs, l’Oriental, le Saïss, les plateaux de gisements de phosphates et d'Oulmès, la rive méditerranéenne y compris le Tangérois, de 21/26°C le long de l’oued Loukkos, le Gharb et sur la côte méditerranéenne ainsi que la côte atlantique nord, de 25/29°C sur la côtes atlantique au centre du pays et au sud-est de celui-ci, et de 28/23°C sur le reste des provinces du Sud.

- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée et sur le détroit de Gibraltar, forte à très forte entre Safi et Tarfaya et agitée à forte ailleurs.