Barrage de Bab Louta, dans le parc national de Tazzeka (à 130 km de Fès). Des milliers d'oiseaux, migrateurs ou non, s'y ébattent, dont le canard souchet, le canard siffleur, le foulque à crête, ou encore la sarcelle d’été et d’hiver.

Voici les prévisions établies par la Direction générale de la météorologie pour la journée du vendredi 6 novembre 2020.

- Le temps sera nuageux avec des pluies ou des averses sur le Tafilalet, l’Atlas, la région de Tanger, le Saiss, le Rif et des risques de rares pluies éparses par endroits sur les côtes atlantiques entre El Jadida et Essaouira, la Méditerranée et l’Oriental.

- Quelques chutes de neige sont attendues par endroits sur les sommets du Haut et du Moyen Atlas.

- De fortes rafales de vent souffleront sur l’Oriental, l’Atlas, la Méditerranée, le Rif, le Saiss et le sud-est et sur les côtes atlantiques au nord d’Agadir.

- Des chasse-poussière sont prévus par endroits sur la moitié nord du pays.

- Le temps s'annonce généralement stable avec un ciel peu nuageux ailleurs.

- La mer sera peu agitée à agitée sur la Méditerranée, agitée à forte sur le Détroit et entre Jorf et Tan-Tan et peu agitée à agitée ailleurs, devenant localement agitée à forte l'après-midi.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du vendredi 6 novembre 2020.

Oujda : min (+21°C) ; max (+29°C)

Bouarfa : min (+13°C) ; max (+25°C)

Al Hoceïma : min (+14°C) ; max (+29°C)

Tétouan : min (+13°C) ; max (+20°C)

Sebta : min (+16°C) ; max (+19°C)

Melilla : min (+15°C) ; max (+33°C)

Tanger : min (+14°C) ; max (+22°C)

Kénitra : min (+14°C) ; max (+21°C)

Rabat : min (+14°C) ; max (+22°C)

Casablanca : min (+14°C) ; max (+22°C)

El Jadida : min (+14°C) ; max (+21°C)

Settat : min (+13°C) ; max (+23°C)

Safi : min (+14°C) ; max (+20°C)

Khouribga : min (+11°C) ; max (+26°C)

Beni Mellal : min (+12°C) ; max (+29°C)

Marrakech : min (+14°C) ; max (+28°C)

Meknès : min (+11°C) ; max (+27°C)

Fès : min (+13°C) ; max (+29°C)

Ifrane : min (+9°C) ; max (+20°C)

Taounate : min (+15°C) ; max (+30°C)

Errachidia : min (+12°C) ; max (+18°C)

Ouarzazate : min (+11°C) ; max (+20°C)

Agadir : min (+16°C) ; max (+24°C)

Essaouira : min (+13°C) ; max (+22°C)

Laâyoune : min (+16°C) ; max (+26°C)

Smara : min (+17°C) ; max (+28°C)

Dakhla : min (+18°C) ; max (+24°C)

Aousserd : min (+23°C) ; max (+30°C)

Lagouira : min (+20°C) ; max (+22°C).