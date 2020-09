© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du lundi 7 septembre 2020, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Temps chaud à l'intérieur du Souss et de Chiadma, dans le Tafilalet et le Sud du pays.

- Des nuages à basse altitude ce matin et la nuit suivante s’accompagneront de bancs de brume ou de brouillard près des côtes.

- Il y aura de faibles pluies par endroits près des côtes au centre du pays et sur la rive méditerranéenne.

- Une remontée de nuages tropicaux depuis le sud du continent sur les Provinces du Sud provoquera des ondées ou averses orageuses par endroits.

- Quelques nuages légèrement instables sur les reliefs de l’Atlas et le Tafilalet engendreront des ondées ou des orages par endroits.

- Ailleurs, le temps sera stable et le ciel clair à peu nuageux.

- Des rafales de vents localement assez fortes souffleront sur l’Oriental, les côtes au centre du pays et les Provinces du Sud.

- Chasse-sable par endroits sur les Provinces du Sud et le sud de l’Oriental.

- Les tendances des températures minimales seront de l’ordre de 26°C à 32°C sur l’Est et le Sud des Provinces du Sud, de 21°C à 26°C sur le Tafilalet, l’intérieur des Provinces du Sud, l’intérieur de Souss, le Saïss, les plaines à l’ouest de l’Atlas et vers Khouribga, de 17°C à 22°C sur les plaines près de l’océan Atlantique et de 14°C à 20°C sur les reliefs et l’Oriental.

- Les tendances des températures maximales seront de l’ordre de 41°C à 44°C à l’intérieur des Provinces du Sud, de 37°C à 42°C dans l’intérieur du Souss, de Chiadma et d’Abda, les plaines de Tadla, Rhamna, vers Khouribga et dans le Tafilalet, de 32°C à 37°C sur les autres plaines à l’intérieur des terres et vers Figuig, de 26°C à 32°C sur la rive méditerranéenne, les plaines atlantiques et le nord de l’Oriental et de 23°C à 28°C sur les reliefs.

- La mer sera belle à peu agitée sur la Méditerranée et sur le détroit de Gibraltar et peu agitée à agitée sur le littoral atlantique.