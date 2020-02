Dans le Haut Atlas, le jbel Ouanoukrim, second plus haut sommet d'Afrique du Nord, culmine à 4.083 mètres d'altitude, au sud-ouest du jbel Toubkal, le point culminant d'Afrique du Nord (4.167 mètres).

Voici les prévisions météorologiques pour la journée de ce vendredi 7 février 2020, établies par la Direction de la météorologie nationale.

- Temps assez froid ce matin et la nuit suivante sur les montagnes.

- Températures maximales en baisse sur le nord et le centre du pays.

- Nuages bas ce matin et cette nuit avec de la brume ou du brouillard sur les côtes au centre et au nord.

- Ciel passagèrement nuageux avec de faibles pluies éparses sur le Tangérois, le Loukkos, le Rif occidental et l'Ouest de la Méditerranée.

- Temps stable avec ciel clair à peu nuageux ailleurs.

- Vent modéré de secteur nord près des côtes au sud du pays, faible de secteur sud sur le sud-est et variable ailleurs.

- Températures minimales de l'ordre de -01/06°C sur les montagnes, 05/10°C sur l'oriental, le Saiss et la Méditerranée, 07/13°C sur le nord, le centre et le sud-est et de 12/18°C sur les provinces du Sud.

- Températures maximales de l'ordre de 10/17°C sur l'Atlas, 16/22°C sur l'Oriental, le Rif, la Méditerranée, le nord et le centre du pays, 22/28°C sur le Souss et le sud-est et de 26/35°C sur les provinces du Sud.

- Mer agitée à forte sur la Méditerranée et le Détroit, et peu agitée à agitée sur la côte atlantique.