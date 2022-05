© Copyright : Zimaal

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 2 mai 2022.

- Des nuages à basse altitude circuleront assez fréquemment ce matin dans les côtes proches des plaines du Gharb, de la Chaouia et du Souss, et s’accompagneront de bancs de brume ou de bruine par endroits.

- Le ciel sera passagèrement nuageux au cours de la journée dans les plaines du Gharb et de la Chaouia, de même qu’au Moyen Atlas, bruine par endroits.

- Des nuages de plus en plus denses circuleront au soir au-dessus de Tanger et sa région, le long de l’oued Loukkos, des montagnes du Rif, du sud de l'Oriental et des côtes au nord du pays; faibles pluies ou quelques gouttes de pluie par endroits.

- Rafales de vent relativement fortes en Méditerranée et dans les proches côtes de la plaine du Souss, de même que dans le sud du Royaume.

- Les températures du jour sont en baisse dans le nord du pays et dans les régions de Souss-Massa et Guelmim-Oued Noun.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée dans le détroit et peu agitée à agitée, devenant agitée à forte entre le cap Ghir et Sidi Ifni, de même qu’entre Boujdour et Laâyoune.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du lundi 2 mai 2022.



Oujda : min (+13°C) ; max (+27°C)

Bouarfa : min (+13°C) ; max (+26°C)

Al Hoceïma : min (+16°C) ; max (+24°C)

Tétouan : min (+15°C) ; max (+25°C)

Sebta : min (+15°C) ; max (+20°C)

Melilla : min (+14°C) ; max (+23°C)

Tanger : min (+16°C) ; max (+23°C)

Kénitra : min (+15°C) ; max (+21°C)

Rabat : min (+14°C) ; max (+21°C)

Casablanca : min (+13°C) ; max (+21°C)

El Jadida : min (+16°C) ; max (+22°C)

Settat : min (+14°C) ; max (+26°C)

Safi : min (+15°C) ; max (+25°C)

Khouribga : min (+12°C) ; max (+25°C)

Beni Mellal : min (+12°C) ; max (+26°C)

Marrakech : min (+16°C) ; max (+20°C)

Meknès : min (+12°C) ; max (+26°C)

Fès : min (+13°C) ; max (+26°C)

Ifrane : min (+4°C) ; max (+19°C)

Taounate : min (+13°C) ; max (+24°C)

Errachidia : min (+17°C) ; max (+29°C)

Ouarzazate : min (+17°C) ; max (+32°C)

Agadir : min (+15°C) ; max (+26°C)

Essaouira : min (+15°C) ; max (+23°C)

Laâyoune : min (+16°C) ; max (+30°C)

Smara : min (+19°C) ; max (+33°C)

Dakhla : min (+19°C) ; max (+26°C)

Aousserd : min (+23°C) ; max (+38°C)

Lagouira : min (+19°C) ; max (+26°C).