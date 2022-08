Le jbel Toubkal, plus haut sommet d'Afrique du Nord, culminant à 4.167 mètres dans le Haut Atlas. La première ascension européenne du Toubkal l'a été le 12 juin 1923, par le marquis de Segonzac, explorateur et écrivain français, avec deux autres de ses compatriotes.

© Copyright : Josep Renalias

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour la journée du dimanche 28 août 2022.

- Brèves pluies ou averses orageuses avec des chutes de grêle par endroits dans les Haut et Moyen Atlas (y compris dans la région d’Oulmès, ainsi que leurs régions ouest proches (plaines du Saïss, du Tadla et du Haouz), l'Oriental, le Tafilalet et le Rif. Ces averses pourront parfois déborder le long de la rive méditerranéenne.

- Bancs de brume et fine pluie par endroits le long de la rive méditerranéenne, la partie proche de l’Atlantique des plaines du Gharb, de la Chaouia, des Doukkala et du Souss, ainsi que vers Guelmim et Tan-Tan.

- Chasse-sable au Sahara, dans l'Oriental et le Tafilalet.

- Rafales de vent relativement fortes par endroits dans l'Atlas, le sud de l'Oriental et les côtes au sud pays.

- Maximales en légère baisse dans l'Oriental et le Tafilalet, et en hausse partout ailleurs par rapport à hier.

- Mer peu agitée dans le détroit de Gibraltar, ainsi qu’entre Tanger et Rabat, peu agitée à agitée en Méditerranée.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du dimanche 28 août 2022.

Oujda : min (+24°C) ; max (+38°C)

Bouarfa : min (+26°C) ; max (+38°C)

Al Hoceïma : min (+22°C) ; max (+26°C)

Tétouan : min (+22°C) ; max (+26°C)

Sebta : min (+22°C) ; max (+25°C)

Melilia : min (+23°C) ; max (+26°C)

Tanger : min (+24°C) ; max (+31°C)

Kénitra : min (+20°C) ; max (+26°C)

Rabat : min (+20°C) ; max (+26°C)

Casablanca : min (+20°C) ; max (+25°C)

El Jadida : min (+20°C) ; max (+25°C)

Settat : min (+18°C) ; max (+30°C)

Safi : min (+19°C) ; max (+27°C)

Khouribga : min (+21°C) ; max (+33°C)

Beni Mellal : min (+21°C) ; max (+37°C)

Marrakech : min (+22°C) ; max (+35°C)

Meknès : min (+20°C) ; max (+34°C)

Fès : min (+20°C) ; max (+34°C)

Midelt : min (+20°C) ; max (+32°C)

Ifrane : min (+18°C) ; max (+28°C)

Taounate : min (+23°C) ; max (+35°C)

Errachidia : min (+28°C) ; max (+37°C)

Ouarzazate : min (+23°C) ; max (+38°C)

Agadir : min (+17°C) ; max (+25°C)

Essaouira : min (+17°C) ; max (+23°C)

Laâyoune : min (+20°C) ; max (+31°C)

Smara : min (+20°C) ; max (+34°C)

Dakhla : min (+20°C) ; max (+25°C)

Aousserd : min (+25°C) ; max (+39°C)

Lagouira : min (+21°C) ; max (+31°C).