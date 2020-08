Bab El Mrissa, à Salé, avant sa réhabilitation. C'est la porte la plus remarquable des remparts de la ville voisine de Rabat, construits au XIIIe siècle. Bab El Mrissa enjambait un canal vers le Bouregreg, menant vers un port intérieur et à l'arsenal maritime des corsaires de Salé.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mardi 25 août 2020, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Le temps sera chaud sur le Sud, le Tafilalet, le Souss, les régions situées au centre du Royaume, Chiadma, le Saïss, l'Oriental, les plateaux de gisements de phosphates et les plaines à l’intérieur des terres.

- Des nuages à basse altitude et denses sur les côtes au nord et au centre pays, ainsi que sur la rive méditerranéenne s’accompagneront de formations brumeuses ou possiblement de bruine par endroits.

- Des nuages instables sur les Haut et Moyen Atlas, ainsi que sur la région de Figuig, provoqueront des ondées ou des averses orageuses, pouvant déborder sur les plaines voisines et le Tafilalet.

- Ailleurs, le temps sera stable et le ciel clair à peu nuageux.

- Chasse-sable fréquents sur les Provinces du Sud et par endroit sur le Tafilalet.

- Le vent sera modéré à assez fort de secteur Est à l’intérieur des Provinces du Sud et la région de Tanger, de secteur nord sur le nord-ouest des Provinces du Sud, les côtes et les plaines situées au centre du pays, modéré de secteur Est à sud sur le Tafilalet, et faible à modéré de secteur nord à ouest ailleurs.

- La mer sera belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit de Gibraltar et entre Tanger et Safi, agitée entre Safi et Tarfaya, agitée à forte dans le sud, devenant peu agitée à agitée l'après-midi.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du mardi 25 août 2020.

Oujda : min (+22°C) ; max (+38°C)

Bouarfa : min (+26°C) ; max (+39°C)

Al Hoceïma : min (+23°C) ; max (+31°C)

Tétouan : min (+22°C) ; max (+26°C)

Sebta : min (+22°C) ; max (+27°C)

Mellilia : min (+24°C) ; max (+31°C)

Tanger : min (+23°C) ; max (+34°C)

Kénitra : min (+20°C) ; max (+32°C)

Rabat : min (+20°C) ; max (+34°C)

Casablanca : min (+21°C) ; max (+29°C)

El Jadida : min (+21°C) ; max (+29°C)

Settat : min (+22°C) ; max (+42°C)

Safi : min (+22°C) ; max (+40°C)

Khouribga : min (+25°C) ; max (+43°C)

Beni Mellal : min (+28°C) ; max (+43°C)

Marrakech : min (+29°C) ; max (+45°C)

Meknès : min (+23°C) ; max (+43°C)

Fès : min (+25°C) ; max (+44°C)

Ifrane : min (+18°C) ; max (+35°C)

Taounate : min (+28°C) ; max (+44°C)

Errachidia : min (+29°C) ; max (+40°C)

Ouarzazate : min (+24°C) ; max (+39°C)

Agadir : min (+28°C) ; max (+43°C)

Essaouira : min (+25°C) ; max (+30°C)

Laâyoune : min (+22°C) ; max (+43°C)

Smara : min (+28°C) ; max (+46°C)

Dakhla : min (+20°C) ; max (+25°C)

Aousserd : min (+30°C) ; max (+42°C)

Lagouira : min (+22°C) ; max (+27°C).