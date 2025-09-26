Météo. Chaleur persistante sur les provinces du Sud ce vendredi 26 septembre, avec des orages prévus sur les montagnes

Vallée des Aït Bougmez (Haut Atlas), au pied du jbel M'Goun, troisième sommet du Maroc (4.071 m). Près du douar Ibakalloune, des empreintes de diplodocus et de spinosaures, ayant vécu au Jurassique supérieur, il y a 154 millions d'années, peuvent être admirées.. DR

Temps assez chaud sur l’extrême Sud.

– Nuages bas matinaux et nocturnes près des côtes atlantiques et l’Ouest de la Méditerranée avec des formations brumeuses ou bruine par endroits.

– Nuages instables par endroits avec ondées et risque d’orages sur le Rif, le Moyen Atlas et les Haut Plateaux Orientaux.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centres et localement sur les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 20/26 °C sur le Sud des provinces sahariennes, de 06/14 °C sur l’Atlas, le Rif et les Haut Plateaux Orientaux et de 15/20 °C ailleurs.

– Température du jour en légère hausse.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et entre Cap Spartel et Rabat, et peu agitée à agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 26 septembre 2025 :

– Oujda min 16 max 29

– Bouarfa min 14 max 27

– Al Hoceima min 18 max 25

– Tétouan min 20 max 28

– Sebta min 20 max 24

– Mellilia min 19 max 24

– Tanger min 20 max 28

– Kénitra min 18 max 26

– Rabat min 16 max 24

– Casablanca min 19 max 25

– El Jadida min 19 max 25

– Settat min 16 max 30

– Safi min 15 max 26

– Khouribga min 14 max 29

– Béni Mellal min 15 max 28

– Marrakech min 15 max 31

– Meknès min 16 max 28

– Fès min 16 max 31

– Ifrane min 11 max 22

– Taounate min 18 max 32

– Errachidia min 19 max 32

– Ouarzazate min 15 max 31

– Agadir min 18 max 24

– Essaouira min 15 max 23

– Laâyoune min 14 max 30

– Es-Semara min 16 max 32

– Dakhla min 17 max 28

– Aousserd min 22 max 39

– Lagouira min 20 max 32

– Midelt min 12 max 25.