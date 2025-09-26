Société

Météo. Chaleur persistante sur les provinces du Sud ce vendredi 26 septembre, avec des orages prévus sur les montagnes

Vallée des Aït Bougmez (Haut Atlas), au pied du jbel M'Goun, troisième sommet du Maroc (4.071 m). Près du douar Ibakalloune, des empreintes de diplodocus et de spinosaures, ayant vécu au Jurassique supérieur, il y a 154 millions d'années, peuvent être admirées. 

Vallée des Aït Bougmez (Haut Atlas), au pied du jbel M'Goun, troisième sommet du Maroc (4.071 m). Près du douar Ibakalloune, des empreintes de diplodocus et de spinosaures, ayant vécu au Jurassique supérieur, il y a 154 millions d'années, peuvent être admirées.. DR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 26 septembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 26/09/2025 à 05h58

Temps assez chaud sur l’extrême Sud.

– Nuages bas matinaux et nocturnes près des côtes atlantiques et l’Ouest de la Méditerranée avec des formations brumeuses ou bruine par endroits.

– Nuages instables par endroits avec ondées et risque d’orages sur le Rif, le Moyen Atlas et les Haut Plateaux Orientaux.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centres et localement sur les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 20/26 °C sur le Sud des provinces sahariennes, de 06/14 °C sur l’Atlas, le Rif et les Haut Plateaux Orientaux et de 15/20 °C ailleurs.

– Température du jour en légère hausse.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et entre Cap Spartel et Rabat, et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Océans profonds, une destruction irréversible

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 26 septembre 2025 :

Oujda min 16 max 29

Bouarfa min 14 max 27

Al Hoceima min 18 max 25

Tétouan min 20 max 28

Sebta min 20 max 24

Mellilia min 19 max 24

Tanger min 20 max 28

Kénitra min 18 max 26

Rabat min 16 max 24

Casablanca min 19 max 25

El Jadida min 19 max 25

Settat min 16 max 30

Safi min 15 max 26

Khouribga min 14 max 29

Béni Mellal min 15 max 28

Marrakech min 15 max 31

Meknès min 16 max 28

Fès min 16 max 31

Ifrane min 11 max 22

Taounate min 18 max 32

Errachidia min 19 max 32

Ouarzazate min 15 max 31

Agadir min 18 max 24

Essaouira min 15 max 23

Laâyoune min 14 max 30

Es-Semara min 16 max 32

Dakhla min 17 max 28

Aousserd min 22 max 39

Lagouira min 20 max 32

Midelt min 12 max 25.

Economie

Economie

Hydrogène vert: feu vert pour les contrats fonciers de six projets

Economie

Economie

Offre Maroc Hydrogène vert: tenue de la 5ème réunion du Comité d'investissement

Politique

Politique

Conférence de l'ONU sur les océans: une contribution décisive et une vision royale applaudie à Nice, selon un expert

Société

Société

Zegzel: la vallée des mémoires face à l'épreuve du temps et du climat

International

International

La Cour internationale de justice va rendre un avis majeur sur le climat

International

International

À Genève, la planète au chevet de la pollution plastique

International

International

Planète: activités humaines et bouleversement climatique menacent les zones humides les mieux préservées d'Équateur

International

International

Planète: plus dangereux et fréquents, les événements climatiques extrêmes défient le Brésil

