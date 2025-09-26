Météo. Chaleur persistante sur les provinces du Sud ce vendredi 26 septembre, avec des orages prévus sur les montagnes

Temps assez chaud sur l’extrême Sud.
– Nuages bas matinaux et nocturnes près des côtes atlantiques et l’Ouest de la Méditerranée avec des formations brumeuses ou bruine par endroits.
– Nuages instables par endroits avec ondées et risque d’orages sur le Rif, le Moyen Atlas et les Haut Plateaux Orientaux.
– Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centres et localement sur les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.
– Température minimale de l’ordre de 20/26 °C sur le Sud des provinces sahariennes, de 06/14 °C sur l’Atlas, le Rif et les Haut Plateaux Orientaux et de 15/20 °C ailleurs.
– Température du jour en légère hausse.
– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et entre Cap Spartel et Rabat, et peu agitée à agitée ailleurs.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 26 septembre 2025 :
– Oujda min 16 max 29
– Bouarfa min 14 max 27
– Al Hoceima min 18 max 25
– Tétouan min 20 max 28
– Sebta min 20 max 24
– Mellilia min 19 max 24
– Tanger min 20 max 28
– Kénitra min 18 max 26
– Rabat min 16 max 24
– Casablanca min 19 max 25
– El Jadida min 19 max 25
– Settat min 16 max 30
– Safi min 15 max 26
– Khouribga min 14 max 29
– Béni Mellal min 15 max 28
– Marrakech min 15 max 31
– Meknès min 16 max 28
– Fès min 16 max 31
– Ifrane min 11 max 22
– Taounate min 18 max 32
– Errachidia min 19 max 32
– Ouarzazate min 15 max 31
– Agadir min 18 max 24
– Essaouira min 15 max 23
– Laâyoune min 14 max 30
– Es-Semara min 16 max 32
– Dakhla min 17 max 28
– Aousserd min 22 max 39
– Lagouira min 20 max 32
– Midelt min 12 max 25.