Météo. Chaleur persistante sur le Royaume ce vendredi 22 août, avec des vents soutenus sur les provinces du Sud

La plage de Sidi Bouzid station balnéaire à 5 km de la ville d'El Jadida.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 22 août 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 22/08/2025 à 06h00

Temps assez chaud sur les plaines intérieures Nord et Centres, la vallée de Moulouya, le Sud-Est et l’Est des provinces sahariennes.

– Ondées et orages possibles sur l’extrême Sud du pays.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Haut et le Moyen Atlas.

– Formations brumeuses et nuages bas, en matinée et en nuit, près des côtes.

– Chasse-poussières sur les provinces sahariennes et le Sud-Est.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur les côtes Centres, le Sud de l’Oriental et les provinces du Sud.

– Température minimale de l’ordre de 23/29°C sur le Souss, le Sud de Chiadma, les plaines voisines de l’Anti-Atlas, l’extrême Sud-Est et l’Est des provinces Sud et de 15/22°C partout ailleurs.

– Températures du jour en hausse sur le Saïss, le Nord de l’Oriental et le Sud-Ouest des provinces sahariennes.

– Mer belle à parfois peu agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée au Nord de Mehdia et peu agitée à agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 22 août 2025:

Oujda min 21 max 37

Bouarfa min 19 max 37

Al Hoceima min 20 max 29

Tétouan min 22 max 30

Sebta min 21 max 26

Mellilia min 21 max 27

Tanger min 19 max 27

Kénitra min 18 max 30

Rabat min 20 max 26

Casablanca min 21 max 26

El Jadida min 20 max 27

Settat min 17 max 36

Safi min 20 max 27

Khouribga min 20 max 38

Béni Mellal min 23 max 40

Marrakech min 22 max 42

Meknès min 20 max 37

Fès min 21 max 38

Ifrane min 17 max 31

Taounate min 21 max 39

Errachidia min 25 max 38

Ouarzazate min 22 max 39

Agadir min 19 max 26

Essaouira min 20 max 27

Laâyoune min 20 max 33

Es-Semara min 21 max 40

Dakhla min 19 max 28

Aousserd min 25 max 42

Lagouira min 23 max 29

Midelt min 21 max 34.

