Météo. Chaleur persistante sur le Royaume ce vendredi 22 août, avec des vents soutenus sur les provinces du Sud

Temps assez chaud sur les plaines intérieures Nord et Centres, la vallée de Moulouya, le Sud-Est et l’Est des provinces sahariennes.

– Ondées et orages possibles sur l’extrême Sud du pays.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Haut et le Moyen Atlas.

– Formations brumeuses et nuages bas, en matinée et en nuit, près des côtes.

– Chasse-poussières sur les provinces sahariennes et le Sud-Est.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur les côtes Centres, le Sud de l’Oriental et les provinces du Sud.

– Température minimale de l’ordre de 23/29°C sur le Souss, le Sud de Chiadma, les plaines voisines de l’Anti-Atlas, l’extrême Sud-Est et l’Est des provinces Sud et de 15/22°C partout ailleurs.

– Températures du jour en hausse sur le Saïss, le Nord de l’Oriental et le Sud-Ouest des provinces sahariennes.

– Mer belle à parfois peu agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée au Nord de Mehdia et peu agitée à agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 22 août 2025:

– Oujda min 21 max 37

– Bouarfa min 19 max 37

– Al Hoceima min 20 max 29

– Tétouan min 22 max 30

– Sebta min 21 max 26

– Mellilia min 21 max 27

– Tanger min 19 max 27

– Kénitra min 18 max 30

– Rabat min 20 max 26

– Casablanca min 21 max 26

– El Jadida min 20 max 27

– Settat min 17 max 36

– Safi min 20 max 27

– Khouribga min 20 max 38

– Béni Mellal min 23 max 40

– Marrakech min 22 max 42

– Meknès min 20 max 37

– Fès min 21 max 38

– Ifrane min 17 max 31

– Taounate min 21 max 39

– Errachidia min 25 max 38

– Ouarzazate min 22 max 39

– Agadir min 19 max 26

– Essaouira min 20 max 27

– Laâyoune min 20 max 33

– Es-Semara min 21 max 40

– Dakhla min 19 max 28

– Aousserd min 25 max 42

– Lagouira min 23 max 29

– Midelt min 21 max 34.