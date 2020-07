Avec ses 6.000 pêcheurs et 1.907 barques, l'activité de la pêche est un vecteur du développement économique et social de la province de Boujdour. Ses 275 km de côtes, très poissonneuses, ont contribué à la mise en place d'infrastructures portuaires adéquates.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du lundi 20 juillet 2020, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Le temps sera chaud à l'intérieur des Provinces du Sud et dans le Souss, le Tafilalet, le Saïss et les plaines à l'ouest de l'Atlas.

- Au matin et au cours de la nuit, des formations brumeuses se constitueront et des nuages à basse altitude circuleront par endroits le long du littoral atlantique et sur la rive méditerranéenne.

- Des nuages instables provoqueront des ondées ou des averses orageuses localement modérées sur les reliefs de l’Atlas, l’Oriental, le Tafilalet et probablement à l’intérieur des Provinces du Sud.

- Ailleurs, le temps sera stable et le ciel clair à peu nuageux.

- Chasse-sable par endroits sur les Provinces du Sud.

- Le vent sera modéré à localement assez fort de secteur sud sur l’Oriental, de secteur nord sur les Provinces du Sud, faible à modéré de secteur sud sur le Tafilalet, de secteur Est sur la Méditerranée et de nord à ouest ailleurs.

- La mer sera belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit de Gibraltar, peu agitée à agitée, devenant agitée à forte, l’après-midi, au sud de Boujdour.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du lundi 19 juillet 2020.

Oujda : min (+23°C) ; max (+40°C)

Bouarfa : min (+26°C) ; max (+35°C)

Al-Hoceima : min (+22°C) ; max (+30°C)

Tétouan : min (+19°C) ; max (+26°C)

Sebta : min (+20°C) ; max (+26°C)

Mellilia : min (+20°C) ; max (+29°C)

Tanger : min (+22°C) ; max (+34°C)

Kénitra : min (+22°C) ; max (+29°C)

Rabat : min (+21°C) ; max (+30°C)

Casablanca : min (+21°C) ; max (+27°C)

El Jadida : min (+21°C) ; max (+27°C)

Settat : min (+21°C) ; max (+37°C)

Safi : min (+20°C) ; max (+29°C)

Khouribga : min (+24°C) ; max (+40°C)

Beni Mellal : min (+25°C) ; max (+40°C)

Marrakech : min (+27°C) ; max (+42°C)

Meknès : min (+25°C) ; max (+41°C)

Fès : min (+28°C) ; max (+44°C)

Ifrane : min (+19°C) ; max (+34°C)

Taounate : min (+29°C) ; max (+42°C)

Errachidia : min (+27°C) ; max (+37°C)

Ouarzazate : min (+26°C) ; max (+39°C)

Agadir : min (+19°C) ; max (+31°C)

Essaouira : min (+20°C) ; max (+26°C)

Laâyoune : min (+21°C) ; max (+34°C)

Smara : min (+26°C) ; max (+41°C)

Dakhla : min (+21°C) ; max (+30°C)

Aousserd : min (+29°C) ; max (+44°C)

Lagouira : min (+21°C) ; max (+27°C).