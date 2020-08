Gorges du Ziz, entre Rich et Errachidia. La route qui traverse ces gorges longe l'oued du même nom, dont le lit est le plus souvent asséché. Prenant sa source dans le Haut Atlas oriental, l'oued Ziz facilitait autrefois le transit humain à travers cette région montagneuse.

© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du dimanche 2 août 2020, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Le temps sera chaud à l'intérieur des Provinces du Sud et dans le Souss, les plaines à l’intérieur des terres et l’Oriental.

- Des bancs de brume et des nuages à basse altitude ce matin et la nuit suivante se formeront le long des côtes atlantiques et leurs plaines avoisinantes ainsi que sur la rive méditerranéenne.

- Des nuages instables provoqueront des averses et des orages sur les reliefs de l’Atlas, leurs régions voisines, l’Oriental, le Tafilalet, le Rif, les plateaux de gisements de phosphates et d’Oulmès, le Saïss et les plaines à l’ouest de l’Atlas. Ils pourront parfois s’accompagner de rafales de vents et d’orages, voire de chutes de grêle.

- Ailleurs, le temps sera stable et le ciel clair à peu nuageux.

- Chasse-sable par endroits sur les Provinces du Sud.

- Vent modéré à assez fort de secteur nord sur les Provinces du Sud et les côtes atlantiques au centre du pays, modéré de secteur ouest à nord ailleurs.

- La mer sera peu agitée sur le détroit de Gibraltar, belle à peu agitée sur la Méditerranée et peu agitée à agitée sur les côtes atlantiques.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du dimanche 2 août 2020.

Oujda : min (+28°C) ; max (+42°C)

Bouarfa : min (+26°C) ; max (+38°C)

Al Hoceima : min (+27°C) ; max (+36°C)

Tétouan : min (+25°C) ; max (+37°C)

Sebta : min (+24°C) ; max (+31°C)

Mellilia : min (+26°C) ; max (+35°C)

Tanger : min (+24°C) ; max (+33°C)

Kénitra : min (+21°C) ; max (+28°C)

Rabat : min (+21°C) ; max (+29°C)

Casablanca : min (+21°C) ; max (+27°C)

El Jadida : min (+22°C) ; max (+27°C)

Settat : min (+23°C) ; max (+37°C)

Safi : min (+22°C) ; max (+30°C)

Khouribga : min (+24°C) ; max (+38°C)

Beni Mellal : min (+25°C) ; max (+42°C)

Marrakech : min (+26°C) ; max (+41°C)

Meknès : min (+25°C) ; max (+41°C)

Fès : min (+27°C) ; max (+41°C)

Ifrane : min (+19°C) ; max (+32°C)

Taounate : min (+26°C) ; max (+41°C)

Errachidia : min (+27°C) ; max (+39°C)

Ouarzazate : min (+27°C) ; max (+40°C)

Agadir : min (+21°C) ; max (+30°C)

Essaouira : min (+22°C) ; max (+28°C)

Laâyoune : min (+22°C) ; max (+34°C)

Smara : min (+24°C) ; max (+43°C)

Dakhla : min (+20°C) ; max (+25°C)

Aousserd : min (+29°C) ; max (+44°C)

Lagouira : min (+21°C) ; max (+33°C).