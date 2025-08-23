Météo. Chaleur au Sud-Est et averses orageuses sur l’Atlas au menu de ce samedi 23 août, avec de la brume sur les côtes

Plage de Sid El Bachir ou Tmadet , près de la station balnéaire de Saïdia, dans la région de l'Oriental. Cette crique de sable blanc et d'eau cristalline est protégée par de vertigineuses falaises. . DR

- Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Averses orageuses sur les Haut et Moyen Atlas.

- Ondées et orages sur les versants Sud-Est, les Hauts plateaux et l’extrême Sud du pays.

- Bancs de brume ou de brouillard par endroits sur les côtes nord et centre et sur le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre, l’Oriental et le Sud avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 24/30 °C sur le Sud-Est et l’Est des provinces sahariennes et de 18/24 °C partout ailleurs.

- Températures du jour en hausse sur l’extrême sud des provinces sahariennes et en baisse ailleurs.

- Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée au nord de Casablanca et peu agitée à agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 23 août 2025:

– Oujda min 19 max 37

– Bouarfa min 22 max 34

– Al Hoceima min 19 max 27

– Tétouan min 19 max 29

– Sebta min 19 max 24

– Mellilia min 21 max 27

– Tanger min 19 max 28

– Kénitra min 18 max 27

– Rabat min 19 max 26

– Casablanca min 20 max 26

– El Jadida min 21 max 26

– Settat min 17 max 33

– Safi min 17 max 30

– Khouribga min 18 max 35

– Béni Mellal min 23 max 37

– Marrakech min 21 max 39

– Meknès min 20 max 34

– Fès min 20 max 36

– Ifrane min 17 max 30

– Taounate min 20 max 38

– Errachidia min 27 max 37

– Ouarzazate min 22 max 38

– Agadir min 19 max 26

– Essaouira min 18 max 22

– Laâyoune min 20 max 34

– Es-Semara min 20 max 40

– Dakhla min 20 max 28

– Aousserd min 25 max 45

– Lagouira min 19 max 29

– Midelt min 20 max 31.