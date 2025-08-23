Météo. Chaleur au Sud-Est et averses orageuses sur l’Atlas au menu de ce samedi 23 août, avec de la brume sur les côtes

- Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.
- Averses orageuses sur les Haut et Moyen Atlas.
- Ondées et orages sur les versants Sud-Est, les Hauts plateaux et l’extrême Sud du pays.
- Bancs de brume ou de brouillard par endroits sur les côtes nord et centre et sur le Nord-Ouest des provinces sahariennes.
- Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre, l’Oriental et le Sud avec chasse-poussières locales.
- Température minimale de l’ordre de 24/30 °C sur le Sud-Est et l’Est des provinces sahariennes et de 18/24 °C partout ailleurs.
- Températures du jour en hausse sur l’extrême sud des provinces sahariennes et en baisse ailleurs.
- Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée au nord de Casablanca et peu agitée à agitée ailleurs.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 23 août 2025:
– Oujda min 19 max 37
– Bouarfa min 22 max 34
– Al Hoceima min 19 max 27
– Tétouan min 19 max 29
– Sebta min 19 max 24
– Mellilia min 21 max 27
– Tanger min 19 max 28
– Kénitra min 18 max 27
– Rabat min 19 max 26
– Casablanca min 20 max 26
– El Jadida min 21 max 26
– Settat min 17 max 33
– Safi min 17 max 30
– Khouribga min 18 max 35
– Béni Mellal min 23 max 37
– Marrakech min 21 max 39
– Meknès min 20 max 34
– Fès min 20 max 36
– Ifrane min 17 max 30
– Taounate min 20 max 38
– Errachidia min 27 max 37
– Ouarzazate min 22 max 38
– Agadir min 19 max 26
– Essaouira min 18 max 22
– Laâyoune min 20 max 34
– Es-Semara min 20 max 40
– Dakhla min 20 max 28
– Aousserd min 25 max 45
– Lagouira min 19 max 29
– Midelt min 20 max 31.