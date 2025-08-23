Société

Météo. Chaleur au Sud-Est et averses orageuses sur l’Atlas au menu de ce samedi 23 août, avec de la brume sur les côtes

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 23 août 2025:

Le 23/08/2025 à 05h59

- Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Averses orageuses sur les Haut et Moyen Atlas.

- Ondées et orages sur les versants Sud-Est, les Hauts plateaux et l’extrême Sud du pays.

- Bancs de brume ou de brouillard par endroits sur les côtes nord et centre et sur le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre, l’Oriental et le Sud avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 24/30 °C sur le Sud-Est et l’Est des provinces sahariennes et de 18/24 °C partout ailleurs.

- Températures du jour en hausse sur l’extrême sud des provinces sahariennes et en baisse ailleurs.

- Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée au nord de Casablanca et peu agitée à agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 23 août 2025:

Oujda min 19 max 37

Bouarfa min 22 max 34

Al Hoceima min 19 max 27

Tétouan min 19 max 29

Sebta min 19 max 24

Mellilia min 21 max 27

Tanger min 19 max 28

Kénitra min 18 max 27

Rabat min 19 max 26

Casablanca min 20 max 26

El Jadida min 21 max 26

Settat min 17 max 33

Safi min 17 max 30

Khouribga min 18 max 35

Béni Mellal min 23 max 37

Marrakech min 21 max 39

Meknès min 20 max 34

Fès min 20 max 36

Ifrane min 17 max 30

Taounate min 20 max 38

Errachidia min 27 max 37

Ouarzazate min 22 max 38

Agadir min 19 max 26

Essaouira min 18 max 22

Laâyoune min 20 max 34

Es-Semara min 20 max 40

Dakhla min 20 max 28

Aousserd min 25 max 45

Lagouira min 19 max 29

Midelt min 20 max 31.

