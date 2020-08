Les jardins de la Menara, à Marrakech. Initiés au XIIe siècle par le sultan Abdelmoumen (dynastie Almohade), leur vaste étendue d'eau a servi de terrain d’entraînement aux soldats pour la baignade, et a créé un lieu propice à des vergers et à l’agriculture.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mercredi 12 août 2020, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Des nuages à basse altitude et denses ce matin et la nuit suivante s’accompagneront de formations brumeuses par endroits sur les côtes au nord et au centre du pays ainsi que sur leurs plaines avoisinantes.

- Des nuages instables provoqueront des ondées ou parfois des averses orageuses sur les reliefs de l'Atlas, l'Est du Rif, le Tafilalet et les Hauts plateaux orientaux.

- Ailleurs, le temps sera stable et le ciel clair à peu nuageux.

- Le temps sera relativement chaud sur le Tafilalet, ainsi qu’au sud et à l'Est des Provinces du Sud.

- Il y aura des rafales de vent assez fortes au Sahara, les côtes situées au centre du pays et les sur les hauts plateaux orientaux.

- Chasse-sable dans les Provinces du Sud, le Tafilalet et l'Oriental.

- Vent modéré à assez fort de secteur nord sur les Provinces du Sud et les côtes au centre du pays, et faible à modéré, de secteur sud sur le Tafilalet et le sud de l'Oriental et de nord à ouest ailleurs.

- Mer peu agitée sur la Méditerranée et le détroit de Gibraltar, peu agitée à agitée entre Tanger et Jorf Lasfar, agitée entre Jorf Lasfar et Boujdour et agitée à forte au sud du Maroc.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du mercredi 12 août 2020.

Oujda : min (+22°C) ; max (+31°C)

Bouarfa : min (+25°C) ; max (+37°C)

Al Hoceima : min (+20°C) ; max (+24°C)

Tétouan : min (+18°C) ; max (+30°C)

Sebta : min (+18°C) ; max (+26°C)

Mellilia : min (+20°C) ; max (+25°C)

Tanger : min (+20°C) ; max (+28°C)

Kénitra : min (+21°C) ; max (+28°C)

Rabat : min (+19°C) ; max (+28°C)

Casablanca : min (+20°C) ; max (+27°C)

El Jadida : min (+21°C) ; max (+27°C)

Settat : min (+17°C) ; max (+30°C)

Safi : min (+19°C) ; max (+29°C)

Khouribga : min (+17°C) ; max (+33°C)

Beni Mellal : min (+21°C) ; max (+34°C)

Marrakech : min (+20°C) ; max (+36°C)

Meknès : min (+18°C) ; max (+31°C)

Fès : min (+20°C) ; max (+33°C)

Ifrane : min (+15°C) ; max (+29°C)

Taounate : min (+20°C) ; max (+34°C)

Errachidia : min (+28°C) ; max (+38°C)

Ouarzazate : min (+25°C) ; max (+40°C)

Agadir : min (+17°C) ; max (+31°C)

Essaouira : min (+18°C) ; max (+31°C)

Laâyoune : min (+20°C) ; max (+32°C)

Smara : min (+20°C) ; max (+38°C)

Dakhla : min (+19°C) ; max (+28°C)

Aousserd : min (+29°C) ; max (+44°C)

Lagouira : min (+23°C) ; max (+32°C).